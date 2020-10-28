Президент США Дональд Трамп считает, что Россия и Китай завидуют военному превосходству США. Кроме того, он заверил, что ядерное оружие находится в лучшем состоянии.

США вышли на передовую позицию в сфере вооружения. Об этом Трамп заявил во время своего выступления, пишет Fox News.

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Мы превосходим всех в мире по военной силе. Россия, Китай и все остальные, они нам завидуют,

– сказал Трамп.

В то же время американский лидер подчеркнул, что военная мощь нужна США для сохранения мира, который государство планирует поддерживать с помощью силы.

Ядерное оружие США

Ранее американские СМИ сообщали, что Трамп хочет до выборов успеть подписать соглашение с президентом России Владимиром Путиным по ядерному вооружению. Это соглашение должно заменить старое, которое заключили еще в 1991 году США и СССР. Срок ее действия истекает в феврале 2021 года.

В Вашингтоне утверждают, что Москва намеренно затягивает переговоры. Администрация США готова перевести в боевое состояние ядерное оружие, чтобы надавить на Россию в переговорах о достижении новых договоренностей по сокращению стратегических наступательных вооружений.

В США считают, что Россия рассчитывает на лучшие условия, которые якобы предложит администрация Джо Байдена, если тот победит на выборах.

Обратите внимание! США хотят привлечь к соглашению о контроле над ядерным вооружением Китай. Однако государство пока отвергает такое предложение.