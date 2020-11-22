Пока еще действующий президент США Дональд Трамп продолжает отстаивать свою победу на выборах в стране. Так, он настаивает, что его следователи уже обнаружили "сотни тысяч доказательств" фальсификации во время голосования.

Эти доказательства могут повлиять на результаты выборов в 4 американских штатах и якобы даже обеспечить ему победу. Об этом Дональд Трамп написал в своем твиттере.

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Почему Джо Байден так быстро формирует кабинет, когда мои следователи обнаружили сотни тысяч фальсифицированных голосов, которых достаточно, чтобы "перевернуть" по крайней мере 4 штата, что, в свою очередь, более чем достаточно для победы на выборах?

– написал он.

Трамп также выразил надежду, что у судов и законодательных собраний "будет смелость" делать то, что надо для сохранения честности выборов и самих Соединенных Штатов Америки.

Мир наблюдает,

– добавил Трамп.

Также глава Белого дома добавил, что на президентских выборах якобы бушевал "мошеннический беспорядок", а участие в голосовании принимали даже "мертвые".

Обратите внимание! Сразу после объявления предварительных результатов выборов Дональд Трамп заявил, что голосование было нечестным и, что он его не признает. Трамп пообещал оспаривать в судах результаты и заявляет о неслыханных фальсификациях.

Больше о результатах выборов в США и заявлениях кандидатов – по ссылке.

Предварительные результаты выборов президента США 2020 года / инфографика 24 канала