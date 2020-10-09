Президента США Дональда Трампа лечили от коронавируса с помощью экспериментального медицинского препарата. В состав лечебного средства входили антитела людей, которые выздоровели от COVID-19.

Как изготовили "коктейль" для Трампа

Для "коктейля" использовали образцы трех жителей Сингапура, которые ранее болели коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Straits Times.

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Национальный центр по инфекционным болезням Сингапура согласился сотрудничать с американской биотехнологической компанией Regeneron. Впоследствии в Сингапуре нашли 5 пациентов, хотя в США просили отобрать 20 человек.

Затем в Regeneron сообщили, что образцов достаточно. В результате в США использовали только материалы трех пациентов.

Что известно о коронавирусе у Трампа

Трамп 2 октября сообщил, что вместе с женой заболел COVID-19. Впоследствии президента госпитализировали в медучреждение. Однако сейчас глава США уже вернулся в Белый дом. Кроме того, Трамп утверждает, что не заразен и собирается провести 10 октября митинг.