Больной коронавирусом президент США Дональд Трамп вечером 5 октября может вернуться в Белый дом. Сейчас он находится в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида.

Состояние американского президента улучшается. 5 октября медики решат, готов ли Трамп к выписке из больницы. Об этом рассказал глава аппарата Белого дома Марк Медоуз, сообщает Fox News.

К теме Помехой второму туру дебатов может стать COVID-19 у Трампа: позиция Байдена

Поговорил с президентом сегодня утром. Его состояние за ночь улучшилось. Он готов вернуться к привычному рабочему режиму,

– подчеркнул Медоуз.

Чиновник также подчеркнул, что в Белом доме надеются на возвращение Трампа вечером 5 октября.

Добавим, ранее американские СМИ сообщали, что их президент мог скрыть результаты первого экспресс-теста на коронавирус. Трамп якобы получил результаты еще 1 октября. Он даже сказал своему помощнику никому не разглашать эту информацию.

Главное о коронавирусе у Трампа