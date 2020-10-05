Трампа планируют выписать из больницы – в Белом доме назвали дату
Больной коронавирусом президент США Дональд Трамп вечером 5 октября может вернуться в Белый дом. Сейчас он находится в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида.
Состояние американского президента улучшается. 5 октября медики решат, готов ли Трамп к выписке из больницы. Об этом рассказал глава аппарата Белого дома Марк Медоуз, сообщает Fox News.
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Поговорил с президентом сегодня утром. Его состояние за ночь улучшилось. Он готов вернуться к привычному рабочему режиму,
– подчеркнул Медоуз.
Чиновник также подчеркнул, что в Белом доме надеются на возвращение Трампа вечером 5 октября.
Добавим, ранее американские СМИ сообщали, что их президент мог скрыть результаты первого экспресс-теста на коронавирус. Трамп якобы получил результаты еще 1 октября. Он даже сказал своему помощнику никому не разглашать эту информацию.
Главное о коронавирусе у Трампа
- 2 октября у американского лидера и его жены диагностировали COVID-19.
- Они планировали самоизолироваться в Белом доме. Однако впоследствии состояние Трампа ухудшилось.
- Президента госпитализировали в больницу.
- Американские СМИ сообщили, что Трамп нуждается в кислородной терапии. Однако сам президент заявлял, что чувствует себя хорошо.
- Утром 5 октября глава США прокатился на лимузине вблизи госпиталя. Он был в маске и махал своим сторонникам.