Президент США Дональд Трамп потратил более 70 000 долларов на свою прическу для участия в шоу. В связи с этим президента подозревают в мошенничестве. Все потому, что его компания отняла эти расходы из налогооблагаемого дохода, сократив налоговые расходы.

Итак, президент США за несколько лет потратил 70 000 долларов на свою прическу для выступлений в шоу "Претендент". Об этом сообщает New York Times.

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Почему расходы на прическу могут быть мошенничеством

Компания Трампа отняла деньги на прическу из налогооблагаемого дохода, сократив таким образом свои налоговые расходы.

Согласно законодательству США, вычет личных расходов запрещен при любых обстоятельствах. В случае, если за услуги парикмахера для Трампа оплатил кто-то другой, это может быть налоговым мошенничеством.

За макияж и прически политиков и звезд обычно платит само шоу. Об этом рассказали бывшие руководители телеканала, на котором проходило шоу "Претендент".

Я не могу представить обстоятельств, при которых Трамп оплатил бы эти расходы из своего кармана и не получил бы возмещения,

– рассказал работник канала.

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Эксперты поясняют, что удерживать возмещенные деловые расходы в США считается преступлением, если это делается умышленно.