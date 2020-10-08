В следующем году перечень автомобилей, на которые нужно платить транспортный налог, могут существенно расширить. Кто и сколько будет платить?

В материале 24 канала мы узнали детали законопроекта, согласно которому даже владельцы автомобилей высшего среднего класса будут платить налог на роскошь.

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Какой транспортный налог действует сейчас

Сейчас транспортный налог или так называемый налог на роскошь накладывают на автомобили не старше 5 лет, которые стоят 375 минимальных зарплат по состоянию на 1 января года, за который платят налог. То есть в 2020 украинцы должны платить за автомобили с 2015 года включительно, которые стоят более 1,77 миллиона гривен. Размер налога – 25 тысяч ежегодно.

Если все останется без изменений, то с 2021 года налогу будут подлежать автомобили с 2016 года выпуска и позже по стоимости 2,25 миллиона гривен.

Какие изменения предлагают в 2021

В законопроекте №4101 предлагают уменьшить порог налогообложения с 375 минимальных зарплат до 200.

Это будет означать, что с 2021 года владельцы автомобилей дороже 1,2 миллиона гривен будут обязаны платить транспортный налог ежегодно в размере 25 тысяч гривен.

Интересно, что это будет касаться не только новых автомобилей, а закон будет иметь обратное действие. То есть человек, который в прошлом году купил автомобиль за 1,4 миллиона гривен, теперь также будет платить налог на роскошь.

Какие автомобили подпадут под новый налог

Критикуют нововведения из-за того, что под налог будут подпадать не только автомобили класса luxury, но и высшего среднего класса.

Ежегодно до 1 февраля Минэкономики на своем сайте размещают перечень авто, подпадающих под транспортный налог. Сейчас таких 213 моделей. К ним относятся Audi SQ8, BMW X5 M50d, Chevrolet Corvette, Lamborghini Aventador, Mercedes-Benz G63 AMG, Porsche Panamera и Tesla Model S.



Автомобили, с которых платят транспортный налог в 2020

Если законопроект примут, то он может распространиться и на такие модели как BMW X1, Toyota RAV 4, Hundai Santa Fe и др.

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Для чего меняют транспортный налог

Благодаря этому законопроекту удастся привлечь больше денег в местные бюджеты. Заместитель министра финансов Украины Светлана Воробей объяснила что в последние годы эти поступления упали. В этом обвиняет инфляцию и поднятие минимальной зарплаты. По ее словам, перечень автомобилей, с которых нужно платить налог в 2020, сократился в 1,5 раза.

Для сравнения минимальная их (автомобилей, которые облагали налогом – 24 канал) стоимость в 2016 году, когда был введен такой платеж, была 1,33 миллиона гривен за авто, а в 2021 году она станет 2,25 миллиона гривен за авто. Поэтому Минфином предложено вернуть минимальную стоимость дорогих авто, с которых необходимо уплачивать транспортный налог, к первоначальному значению,

– рассказала Светлана Воробей.

Правда, уменьшение количества моделей автомобилей, которые облагаются налогом, не обязательно означает, что поступления в бюджеты снизились. Пока что статистика свидетельствует об обратном процессе. Владельцы элитных авто уплатили в местные бюджеты 97,2 миллиона гривен транспортного налога в течение января-июля этого года. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года сумма выросла на 55,2 миллиона гривен или более чем в 2,3 раза, пишет Gazeta ua.

Какими будут последствия законопроекта

Рынок новых автомобилей может пострадать, если примут законопроект. Покупатели могут переключиться на более дешевый вариант или купить подержанный автомобиль, чтобы не платить ежегодно транспортный налог.

Кроме того, станет труднее продать автомобиль, который сейчас не засчитывается как роскошь, а с новым законопроектом подпадет под эту классификацию. На такие автомобили могут упасть цены на вторичном рынке.

Это все в комплексе грозит сокращением объемов рынка, снижением поступлений в госбюджет от таможни.

Как будут наказывать тех, кто не платит налоги

Уплатить транспортный налог нужно до 1 августа. Если этого не сделать, то на автомобиль могут наложить арест и не выпустить за границу.

Альтернативные предложения

В законопроекте №3704, кроме снижения порога до налогообложения до 200 "минималок", предлагают еще облагать налогом автомобили не только 5-летнего возраста и более новые, а начинать с автомобилей, которым 8 лет.

К тому же предлагают увеличить сумму налога – до 6 минимальных зарплат (в 2021 году это будет 36 тысяч гривен).

Однако авторы предлагают применять транспортный налог не только к автомобилям, но и к яхтам, дорогим катерам и других транспортным средствам.

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Рынок автомобилей в Украине

В 2019 году в Украине зарегистрировали более 408 тысяч импортных легковых автомобилей с пробегом. Это в 3,5 раза больше по сравнению с предыдущим годом. Почти три четверти от этого количества – автомобили из стран ЕС. Об этом свидетельствуют данные ukrautoprom.ua.