Транзит газа из России через газотранспортную систему Украины до конца 2020 года может составить до 56 миллиардов кубометров. В то же время объем забронированных мощностей для транзита составляет 65 миллиардов кубометров.

Что известно о сокращении транзита российского газа

Транзит российского газа через Украину в январе – сентябре 2020 года сократился на 38,6% – до 45 миллиардов кубометров. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

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По сравнению с аналогичным периодом 2019 года транзит упал на 28,3 миллиарда кубометров.

Заметим, Нафтогаз Украины и российский Газпром в конце 2019 года договорились о транзите газа через нашу страну в Европу сроком на пять лет. В 2020 году российская компания забронировала мощности для транзита в объеме 65 миллиардов кубометров.

На 2021 – 2024 годы объем забронированных мощностей Газпрома составляет по 40 миллиардов кубометров.

Согласно договору, Украина должна получать около 3 миллионов долларов ежегодно. Однако сейчас наше государство опасается, что из-за строительства газопровода "Северный поток-2" в обход Украины, Россия откажется от такого сотрудничества.