Масштабная авария произошла примерно в 100 километрах от Одессы вечером 5 ноября. В результате ДТП движение по трассе Киев – Одесса затруднено.

О масштабной аварии сообщают в местных телеграм-каналах, информирует 24 канал. По предварительным данным, лобовое столкновение произошло между эвакуатором, который буксировал автобус Setra, а также грузовым Mercedes Sprinter.

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В результате ДТП из грузовика повылетали ящики с овощами и фруктами.

Что известно о масштабной аварии на трассе Киев – Одесса

Как утверждают очевидцы происшествия, водитель эвакуатора по неизвестным причинам выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

В результате аварии пострадал лишь водитель Mercedes. Его с переломом ноги госпитализировали в центральную районную больницу поселка городского типа Ширяево.

На месте происшествия работают полицейские и спасатели ГСЧС. Официальных комментариев от стражей порядка пока нет.

Смотрите видео с места столкновения эвакуатора с автобусом и грузовика на трассе Одесса – Киев: