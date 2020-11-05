На трассе Киев – Одесса произошло серьезное ДТП с эвакуатором, рейсовым автобусом и фурой: видео
Масштабная авария произошла примерно в 100 километрах от Одессы вечером 5 ноября. В результате ДТП движение по трассе Киев – Одесса затруднено.
О масштабной аварии сообщают в местных телеграм-каналах, информирует 24 канал. По предварительным данным, лобовое столкновение произошло между эвакуатором, который буксировал автобус Setra, а также грузовым Mercedes Sprinter.
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В результате ДТП из грузовика повылетали ящики с овощами и фруктами.
Что известно о масштабной аварии на трассе Киев – Одесса
Как утверждают очевидцы происшествия, водитель эвакуатора по неизвестным причинам выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.
В результате аварии пострадал лишь водитель Mercedes. Его с переломом ноги госпитализировали в центральную районную больницу поселка городского типа Ширяево.
На месте происшествия работают полицейские и спасатели ГСЧС. Официальных комментариев от стражей порядка пока нет.
Смотрите видео с места столкновения эвакуатора с автобусом и грузовика на трассе Одесса – Киев:
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