Авто отлетело на 100 метров: в Одесской области произошло ужасное ДТП с погибшими – видео 18+
Очень жесткая авария произошла 10 ноября на трассе Киев – Одесса возле села Алтестово Беляевского района Одесской области. "ВАЗ-2110" на огромной скорости влетел в Hyundai Galloper, в результате чего погибли 2 мужчин.
Подробности жуткого ДТП сообщили в полиции Одесской области. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель легковушки российского производства не справился с управлением.
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В местных телеграм-каналах сообщают о том, что мужчина, сидевший за рулем "ВАЗ", был нетрезв.
Что известно о кровавом ДТП на трассе Киев – Одесса
Свидетели инцидента утверждают, что легковушка ехала с огромной скоростью более 150 километров в час. На участке сужения дорог она зацепила внедорожник, после чего "ВАЗ" начал кувыркаться. Остановилась машина где-то за 100 метров от места столкновения.
3 пассажира "ВАЗа" выжили / Фото телеграмм "Х***а Одесса"
В салоне машины российского автопрома находилось 5 человек. Двое из них получили несовместимые с жизнью травмы. Еще троих госпитализировали медики скорой.
Hundai получил серьезные повреждения / Фото телеграма "Х***а Одесса"
На месте работают полицейские, которые устанавливают все обстоятельства инцидента.
Скорее всего, информацию о ДТП внесут в ЕРДР как нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель людей.
Виновнику аварии, которого признает суд, грозит до 9 лет тюрьмы.
Смотрите видео с места смертельного ДТП на трассе Киев – Одесса:
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