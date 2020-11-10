Очень жесткая авария произошла 10 ноября на трассе Киев – Одесса возле села Алтестово Беляевского района Одесской области. "ВАЗ-2110" на огромной скорости влетел в Hyundai Galloper, в результате чего погибли 2 мужчин.

Подробности жуткого ДТП сообщили в полиции Одесской области. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель легковушки российского производства не справился с управлением.

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В местных телеграм-каналах сообщают о том, что мужчина, сидевший за рулем "ВАЗ", был нетрезв.

Что известно о кровавом ДТП на трассе Киев – Одесса

Свидетели инцидента утверждают, что легковушка ехала с огромной скоростью более 150 километров в час. На участке сужения дорог она зацепила внедорожник, после чего "ВАЗ" начал кувыркаться. Остановилась машина где-то за 100 метров от места столкновения.

3 пассажира "ВАЗа" выжили / Фото телеграмм "Х***а Одесса"

В салоне машины российского автопрома находилось 5 человек. Двое из них получили несовместимые с жизнью травмы. Еще троих госпитализировали медики скорой.



Hundai получил серьезные повреждения / Фото телеграма "Х***а Одесса"

На месте работают полицейские, которые устанавливают все обстоятельства инцидента.

Скорее всего, информацию о ДТП внесут в ЕРДР как нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель людей.

Виновнику аварии, которого признает суд, грозит до 9 лет тюрьмы.

Смотрите видео с места смертельного ДТП на трассе Киев – Одесса: