В ночь на 1 декабря трассу Киев – Одесса замело снегом. Больше всего снега выпало на подъезде к Одессе.

В соцсетях появилось несколько видеороликов, на которых видны снежные заносы. Ими делятся как сами водители, так и коммунальщики, пишет 24 канал со ссылкой на местные телеграм-каналы.

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Коммунальщикам, к слову, пришлось выйти на работу ночью, чтобы расчистить дорогу.

В Укравтодоре отметили, что ночью 84 единицы спецтехники обеспечивали бесперебойный проезд автотранспорта на всех проблемных участках дорог государственного значения.

Трассу Киев – Одесса замело: видео

Коммунальщики тоже поделились видеороликом:

Заметим, что во многих регионах в последнюю неделю ноября выпал снег. В ближайшие дни в Украине сохранится снежная и по-настоящему зимняя погода, но в ГСЧС предупреждают о гололеде и налипании мокрого снега, поэтому водителям следует быть осмотрительными.

Между тем в высокогорье Карпат в первый день зимы температура воздуха упала до 12 градусов мороза.

Впрочем, уже в конце недели в Украине потеплеет, местами температура может подняться и до +10 градусов.