В Украине начались вторые выходные периода действия карантина выходного дня. Тем временем банки отчитались, как изменился объем операций через POS-терминалы во время первых "карантинных" субботы и воскресенья 14 и 15 ноября

Объем банковских операций через терминалы за выходные 14 и 15 ноября, когда впервые начал действовать карантин выходного дня, ощутимо уменьшился. Об этом рассказали в информационном агентстве Интерфакс-Украина.

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Какую информацию обнародовали банки о транзакциях на выходных

Банк "Пивденный"

Количество операции через POS-терминалы уменьшилось на 24,5%, оборот – более чем на 55%.

В будние дни активность и сумма транзакций не изменились.

С 9 по 15 ноября 76% операций состоялись в будни.

"Приватбанк"

14 ноября по сравнению с 6 ноября количество операций через терминалы упало на 11%.

Информации о воскресенье 15 ноября банк не предоставил.

В то же время в течение 9 – 12 ноября (за несколько дней до начала действия карантина выходного дня) люди совершили на 37% больше операций, чем неделей ранее.

"Укрэксимбанк"

Недельные операции сократились на 13% по сравнению с позапрошлой неделей.

"Райффайзен Банк Аваль"

14 ноября объем расчетов через терминалы упал на 30,6% против 7 ноября.

15 ноября – упал на 46,9% против 8 ноября.

На 90% сократились объемы операций в торговле.

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Данные UPC

В украинском процессинговом центре (UPC) говорят, что против исходных 7 и 8 ноября неделей позже количество операций через терминалы в целом сократилась на 27%, а оборот – на 45%.

При этом в будни количество сделок выросло на 6%.

Эти данные получили по результатам операций по 7,8 миллиона карточек 19 банков-клиентов UPC 14 и 15 ноября.