В Славянске в маршутке люди затравили женщину, которая просто разговаривала на украинском языке. За это полиция открыла уголовное дело. Однако проукраинская пассажирка до сих пор получает угрозы из-за инцидента.

Что интересно, правоохранители начали расследование только после резонанса в соцсетях и СМИ. Об этом рассказала потерпевшая, общественная активистка из Славянска Рита Мазанкова в программе "Ты смотри" на 24 канале.

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"Мне написали, чтобы я пришла в участок и написала заявление, если имею возможность. Но только после огласки в соцсетях и в СМИ полиция начала работать. В полиции сообщили, что якобы все лица (причастные к инциденту – 24 канал) уже найдены и уже всех допросили о развитии этих событий", – сказала Мазанкова.

Жить не очень легко. Даже, когда надеваешь вышиванку и выходишь сама в город, то аж мороз по коже чувствуется. С украинским языком то же самое. Я не так давно общаюсь на украинском. Я принципиально перешла на государственный язык, потому еще трудно общаться,

– объяснила она.

По ее словам, ее в городе сейчас нет, но из-за угроз она переживает за мужа, который остался в Славянске, и маму.

"Ребенок мой в Киеве, но ему тоже не очень сладко будет, если вернется в город. В мессенджере я очень часто получаю угрозы и не очень приятные слова. Что касается местной власти, то мэр города сказал что-то типа: "Не надо разжигать вражду", – добавила жительница Славянска.

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