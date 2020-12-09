Требовали 800 тысяч долларов: в Киеве похитили юриста Микитася, – СМИ
В Киеве 8 декабря 4 неизвестных среди бела дня похитили юриста. Похитители требовали у мужчины 800 тысяч долларов выдуманного долга.
Пострадавший работал юристом одиозного застройщика Максима Микитася. Об этом сообщает "Цензор НЕТ".
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Детали инцидента
- Подозреваемых в похищении уже задержали. Это 4 человек, 2 из которых – иностранцы.
- Похищение произошло примерно в 13:00 на улице Княжий Затон в Дарницком районе.
- В полицию позвонил свидетель, который видел, как пострадавшего силой затолкали в машину.
- Чтобы задержать автомобиль с похитителями и жертвой в Киеве ввели специальный оперативный план.
- Машину удалось разыскать в Днепровском районе на улице Сивашской.
- В салоне автомобиля находились 3 человека, еще 2 человек обнаружили неподалеку. Среди них был и похищенный юрист.
- Правоохранители проводят досудебное расследование сразу по 4 статьям (разбой, вымогательство, незаконное лишение свободы или похищение человека и незаконное завладение транспортным средством).
- Уже известно, что злоумышленники заставили юриста приехать на встречу в условленном месте.
- Они требовали, чтобы пострадавший вернул вымышленный долг, а потом заставили юриста написать расписку в пользу руководителя строительной фирмы на 800 тысяч долларов.
- Кроме того, у похищенного забрали мобильный телефон, деньги и техпаспорт.
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