Требования реально невыполнимы – Богдан о Минских соглашениях
Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан считает, что Минские соглашения невозможно выполнить. По его словам, пункты соглашений раскалывают общественность.
Также Богдан считает, что переговоры в Минске зашли в тупик, потому что площадку используют исключительно как инструмент пиара. Об этом экс-глава Офиса президента рассказал в интервью российской политику и журналистке Ксении Собчак.
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Внести изменения в Конституцию Украины Об особом статусе Донбасса, вот это требование реально невыполнимо,
- подчеркнул Богдан.
Он также напомнил, что попытка внести такие изменения при президенте Порошенко привела к брошенной гранате и жертвам возле Верховной Рады.
"Этот вопрос очень сильно раскалывает общественность. В каком-то дипломатическом диалоге можно найти какой-то компромисс, ответ на вопрос: а что такое, собственно, особый статус? Но у нас пока не получается прийти к компромиссу, начать диалог. Почему? Потому что из всех этих переговоров сделали пиар-площадку. Эта группа должна закрыться, каждый должен сделать шаг назад", – считает Богдан.
Также бывший глава Офиса президента предположил, что Порошенко подписал Минские соглашения из-за наступления российских войск под Дебальцево.
"Наверное, он думал о тех ребятах, которых там убивают", – уточнил он.
Минские соглашения: что следует о них знать
- Это – обобщающий термин для обозначения трех совместных документов сторон-участников урегулирования ситуации на Донбассе в нормандском формате.
- Они содержат: Минский протокол; Меморандум о выполнении положений протокола; Комплекс мер по выполнению Минского протокола.
- Хотя минские соглашения и разделяют на "первое" и "второе", официально существует лишь Протокол, который содержит ряд договоренностей, и Комплекс мер по их выполнению.
- Минские соглашения являются прежде всего политическими, а не юридически обязательными документами. Они не ратифицированы Верховной Радой Украины, как международно-правовые договоры.
- Минские договоренности предусматривают: немедленное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и его строгое выполнение; отвод тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния с целью создания зоны безопасности; мониторинг со стороны ОБСЕ режима прекращения огня; отвод тяжелого вооружения с применением всех необходимых технических систем.
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