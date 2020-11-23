Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан считает, что Минские соглашения невозможно выполнить. По его словам, пункты соглашений раскалывают общественность.

Также Богдан считает, что переговоры в Минске зашли в тупик, потому что площадку используют исключительно как инструмент пиара. Об этом экс-глава Офиса президента рассказал в интервью российской политику и журналистке Ксении Собчак.

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Внести изменения в Конституцию Украины Об особом статусе Донбасса, вот это требование реально невыполнимо,

- подчеркнул Богдан.

Он также напомнил, что попытка внести такие изменения при президенте Порошенко привела к брошенной гранате и жертвам возле Верховной Рады.

"Этот вопрос очень сильно раскалывает общественность. В каком-то дипломатическом диалоге можно найти какой-то компромисс, ответ на вопрос: а что такое, собственно, особый статус? Но у нас пока не получается прийти к компромиссу, начать диалог. Почему? Потому что из всех этих переговоров сделали пиар-площадку. Эта группа должна закрыться, каждый должен сделать шаг назад", – считает Богдан.

Также бывший глава Офиса президента предположил, что Порошенко подписал Минские соглашения из-за наступления российских войск под Дебальцево.

"Наверное, он думал о тех ребятах, которых там убивают", – уточнил он.

Минские соглашения: что следует о них знать