Требуют расследовать смерти: Европарламент принял резолюцию по ситуации в Беларуси
Европарламентарии 26 ноября приняли резолюцию о нарушении прав человека в Беларуси. Ее поддержали сразу 613 парламентариев ЕС.
Европарламентарии призвали Евросоюз поддержать международное расследование преступлений, совершенных режимом Лукашенко против белорусов. Об этом говорится на сайте Европарламента.
Актуально Тихановская ответила, когда приедет в Украину
Евродепутаты требуют немедленно расследовать убийство Романа Бондаренко, а также связанные с протестами смерти Александра Тарайковского, Александра Вихора, Артема Парукова, Геннадия Шутова и Константина Шишмакова.
Как голосовали европарламентарии
- За резолюцию проголосовали 613 европарламентариев.
- Против резолюции – 41 европарламентарий.
- Воздержались – 35 европарламентариев.
О чем говорится в резолюции
- Резолюция содержит призыв полностью заморозить деньги ЕС для белорусского правительства и контролируемых государством проектов. В частности, займы Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития и других.
- Резолюция поддерживает работу над 3 пакетом санкций, против фирм и олигархов, которые связаны с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Поделиться новостью