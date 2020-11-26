Европарламентарии 26 ноября приняли резолюцию о нарушении прав человека в Беларуси. Ее поддержали сразу 613 парламентариев ЕС.

Европарламентарии призвали Евросоюз поддержать международное расследование преступлений, совершенных режимом Лукашенко против белорусов. Об этом говорится на сайте Европарламента.

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Евродепутаты требуют немедленно расследовать убийство Романа Бондаренко, а также связанные с протестами смерти Александра Тарайковского, Александра Вихора, Артема Парукова, Геннадия Шутова и Константина Шишмакова.

Как голосовали европарламентарии

За резолюцию проголосовали 613 европарламентариев.

Против резолюции – 41 европарламентарий.

Воздержались – 35 европарламентариев.

О чем говорится в резолюции

Резолюция содержит призыв полностью заморозить деньги ЕС для белорусского правительства и контролируемых государством проектов. В частности, займы Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития и других.



Резолюция поддерживает работу над 3 пакетом санкций, против фирм и олигархов, которые связаны с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

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