Контрразведка СБУ разоблачила 3 участников незаконных вооруженных формирований оккупационной власти на Донбассе. Они принимали активное участие в боевых действиях против подразделений АТО и ООС.

По данным следствия, боевики причастны к обстрелам позиций украинских военных подразделений и правоохранительных органов. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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Что известно о боевиках

Один из фигурантов дела является начальником штаба противотанкового дивизиона так называемой Гвардейской оперативно-тактической группы "Кольчуга".

Мужчины в 2014 – 2015 годах присоединились в ряды террористических группировок так называемой "ДНР".

Из-за того, что боевики находятся на временно неподконтрольной украинской власти территории, в СБУ заочно сообщили им о подозрении в совершении преступлений.

Фигурантов также объявили в международный розыск. Сейчас суд решает вопрос об осуществлении специального досудебного расследования.



СБУ объявила в розыск пророссийских боевиков / Фото СБУ



Боевикам заочно объявили о подозрении / Фото СБУ



СБУ открыла уголовное дело из-за преступлений боевиков / Фото СБУ

Обратите внимание! По данным военной разведки Украины, штатная численность российских оккупационных войск на Донбассе составляет 35,5 тысяч человек.