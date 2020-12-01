Трех пророссийских боевиков объявили в международный розыск: фото
Контрразведка СБУ разоблачила 3 участников незаконных вооруженных формирований оккупационной власти на Донбассе. Они принимали активное участие в боевых действиях против подразделений АТО и ООС.
По данным следствия, боевики причастны к обстрелам позиций украинских военных подразделений и правоохранительных органов. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
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Что известно о боевиках
- Один из фигурантов дела является начальником штаба противотанкового дивизиона так называемой Гвардейской оперативно-тактической группы "Кольчуга".
- Мужчины в 2014 – 2015 годах присоединились в ряды террористических группировок так называемой "ДНР".
Из-за того, что боевики находятся на временно неподконтрольной украинской власти территории, в СБУ заочно сообщили им о подозрении в совершении преступлений.
Фигурантов также объявили в международный розыск. Сейчас суд решает вопрос об осуществлении специального досудебного расследования.
СБУ объявила в розыск пророссийских боевиков / Фото СБУ
Боевикам заочно объявили о подозрении / Фото СБУ
СБУ открыла уголовное дело из-за преступлений боевиков / Фото СБУ
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