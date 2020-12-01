"Слуга народа" Галина Третьякова считает, что физические лица – предприниматели, которые не оплатили в государственный бюджет 8000 гривен налогов в течение года, не имеют права на помощь от государства.

Президент Зеленский обещал предпринимателям помощь в 8000 гривен – для компенсации потерь из-за карантина.

Однако не все предприниматели должны иметь право эти деньги получить.

Об этом говорила депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова во время заседания комитета Рады по вопросам социальной политики, который она возглавляет. Детали рассказала "Украинская правда".

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Должно быть железное правило: ты заплатил налоги – государство тебе помогает. Даже если это Германия, которая помогает – она помогает тем, кто оплатил,

– заявила Третьякова.

И добавила, что в Германии компенсацию осуществляют по следующей схеме: "Самозанятые лица уплатили, например, 9000 евро налогов в год – получили 5 или 6. То есть, даже не 100% от уплаченных налогов они получают".

При этом Третьякова почему-то убеждена, что украинские ФЛП не платят в год 8000 гривен налогов.

Я хочу посмотреть на ФЛП, который заплатил налогов на 8000 гривен. Хочу посмотреть, честно,

– сказала депутат.

"Государственный бюджет формируется из налогов, и сначала мы должны помочь тем, кто платит эти налоги", – подытожила она.