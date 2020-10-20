Народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова удивила пользователей сети своим поведением во время выступления Владимира Зеленского в Раде. Она почему-то все время кивала головой.

Видео с сессионного зала обнародовал в фейсбуке фотограф Ян Доброносов.

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На нем видно, как Третьякова одобрительно кивает почти на каждую фразу Зеленского. Вероятно, слова президента произвели на нее сильное эмоциональное впечатление.

Реакция женщины озадачила сеть. Некоторые пользователи предполагают, что причиной странного поведения Третьяковой может быть ее психическое заболевание. Другие шутят, мол "напомнила Добкина младшего". Некоторые предполагают, что именно так может выглядеть слуховой оргазм.

Что еще пишут пользователи соцсетей

"На первых партах в школах тоже всегда такие были";

"У женщины приступ, а вы снимаете";

"Страстная фанатка";

"Может у нее просто музыка в наушниках?";

"Это она писала этот кусок";

"Аж самой захотелось так кивать, это передается".

Реакция Третьяковой на выступление Зеленского: смотрите видео

Обратите внимание! "Слуга народа" Галина Третьякова часто попадает в скандалы. Например, ранее заявила, что у безработных рождаются дети "низкого качества". А недавно рассказала, что после окончания каденции в Раде хотела бы купить коров и гнать самогон.