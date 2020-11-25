Не стала исключением и закупка САУ Dana-M2, о которой Defense Express публиковал подробный материал.

Defense Express получил из собственных источников в Минобороны и от Excalibur Army новые данные о Dana-M2, которые, возможно, наконец расставит точки над "і".

Зачем нам Dana-M2

В каждой механизированной бригаде Вооруженных Сил Украины есть собственная бригадная артиллерийская группа, которая по штату должна быть вооружена 36 единицами САУ 2С1 "Гвоздика" калибром 122 мм, или 2С3 "Акация" калибром 152 мм.

Однако это по штату, в реальности количество машин не всегда отвечает требованиям, а вместо самоходных артсистем на вооружении стоят прицепные орудия Д-20 и Д-30.

Именно для замены прицепных орудий в Минобороны и собираются купить чешские колесные САУ Dana-M2. Об этом с самого начала заявил Начальник ракетных войск и артиллерии – начальник управления РВиА командование подготовки Командования СВ ВСУ генерал-майор Андрей Малиновский.

По сравнению с Д-20 и Д-30 чешская Dana-M2 "выше" на две головы. Потому что это уже полноценная самоходная артиллерийская система, с автоматом заряжания, современной цифровой системой управления огнем и значительно большей дальностью стрельбы.

В частности, пушка Д-30 ведет огонь обычным снарядом на 15,3 км, Д-20 – 17,4 км. А Dana-M2 тем же выстрелом, что и Д-20 на 18,2 км, а дальнобойным HE ER-HB на 20,2 км. При использовании активно-реактивных снарядов Dana-M2 стреляет на 25,5 км против 22 км в Д-30 и 24 км в Д-20.

Конечно, по параметрам дальности стрельбы Dana-M2 опережает и САУ 2С1 и 2С3, которые являются самоходными версиями этих артиллерийских систем.

Однако кроме дальности стрельбы, важным параметром является скорострельность, которая у Dana-M2 составляет 4-5 выстрелов в минуту, в то время, когда у 2С3 "Акация" или Д-20 3-4 выстрела в минуту. И если у советской САУ темп стрельбы зависит исключительно от военных, которые должны подавать 40-кг снаряды и заряды, то у Dana-M2 все это делает механизм заряжания.

Более того, боевое отделение в чешской САУ находится не в боевой рубке, как в советских самоходных артсистемах. То есть расчет "работает" в комфортных условиях, а не в загазованной, после постоянных выстрелов, тесной рубке.

Все отказываются от Dana

Одним из аргументов противников закупки чешской САУ является тот факт, что Чехия отказалась от модернизации существующих у нее первых версий Dana – ShKH vz. 77 в пользу французской Caesar.

Однако и сама Dana ShKH vz. 77 стоит на вооружении еще одной страны НАТО – Польши. При этом в количестве более 100 единиц, против около 50 в Чехии. В свое время эти САУ купила и Грузия.

А вот Азербайджан закупил уже модернизированную Dana-M1 и успешно использовал ее во время войны за Нагорный Карабах. Работа этих артсистем, а также их интеграция в единую информационную систему поля боя – в видео, которое было снято еще до начала боевых действий.

В то же время разница между Dana ShKH vz. 77 и Dana-M1 или Dana-M2 довольно велика. Речь идет и о другом шасси, и об уже упомянутой систему управления огнем, вместе с тотальной цифровизацией комплекса.

Более того, как стало известно Defense Express в версию Dana-M2, которая рассматривается для поставки в Украину, Excalibur Army добавила два важных элемента.

Первый – система автоматической настройки положения пушки ASAP с системой управления боеприпасами. Это уменьшает время на развертывание САУ в боевое положение до 90 секунд, а время свертывания до 60 секунд.

Во-вторых Dana-M2 оборудована системой навигации и ориентирования, которая в своем составе имеет высокоточный инерционный блок, обеспечивающий точное позиционирование и наведение орудия в любых условиях, в том числе и в условиях РЭБ.

То есть Dana-M2, даже когда противник "заглушил" спутниковую навигацию, может выйти на заданную позицию, в автоматическом режиме осуществить топопривязку, навестись на цель, отстреляться и покинуть район. И все это за считанные минуты.

На практике, если вместе поставить Dana-M2 или любую другую САУ, которая сейчас стоит на вооружении ВСУ, то чешский артсистема отстреляется и покинет позицию еще до того, как другая САУ сделает первые выстрелы.

Добавим, что "Укрспецэкспорт" уже опубликовал фото с производством Dana-M2 на предприятии Excalibur Army.

Лучше бы купили Caesar

Еще одной точкой критики является то, что у Dana-M2 не калибр 155 мм, то есть "не по стандарту НАТО".

Однако в условиях Украины, как бы это обидно ни звучало, это и является ее преимуществом. Потому что вопрос производства отечественных 155-мм снарядов фактически находится на том же уровне, что и в 2014 году. То есть где-то на "нулевой" отметке. Почему так произошло и кто виноват – в отдельном материале Defense Express.

В то же время Dana-M2 может стрелять всеми снарядами для Д-20 или 2С3 "Акация", а для расширения ее боевых возможностей дополнительно закупается партия дальнобойных, типа HE ER-HB, и активно-реактивных снарядов DN1CZ.

Если же выбор был сделан в пользу любой 155-мм САУ, то перед Вооруженными Силами возникла бы необходимость, для начала, создать значительный запас натовских снарядов. А для этого необходимо найти поставщика этого летального вооружения, с чем Украина довольно часто испытывает определенные трудности.

Поэтому и высказывания, лучше бы купили французский Caesar, немецкий PzH 2000 или шведской Archer FH77, нужно рассматривать в ином ключе: готовы ли эти страны поставлять летальное вооружение в Украину. И почему-то представители Nexter, Krauss-Maffei Wegmann, Bofors, вместе с Rheinmetall или BAE System не выстраиваются в очередь перед дверью Минобороны.

При этом никто не снимал вопрос финансовых возможностях Минобороны. Если за 40 миллионов долларов закупается 26 Dana-M2 с несколькими тысячами дальнобойных снарядов, то купить за эти деньги столько же абстрактных Caesar уже не получится.

Например, цена французских САУ для Чехии, как страны НАТО, составила 4,8 миллиона долларов. А вот для Марокко 30 единиц Caesar, вместе со снарядами и всеми сопутствующими услугами, обойдутся в 9 миллионов долларов за единицу. То есть с таким бюджетом Вооруженные Силы Украины могли рассчитывать только всего на четыре Caesar.

Поэтому, пока продолжается разработка отечественной САУ "Богдана", которую по оценкам Минобороны в лучшем случае завершат в 2023 году, чешские Dana-M2 является одним из немногих вариантов усиления артиллерийских подразделений Вооруженных Сил Украины.

Особенно учитывая то, что Dana-M2 должна заменить устаревшие советские прицепные орудия. И речь идет не о полном перевооружении украинской армии, а лишь о необходимости "залатать некомплект" в действующих бригадах, которые вынуждены пользоваться устаревшими пушками на грани их ресурса эксплуатации.