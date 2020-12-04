В далекой стране Южной Америки – Перу за неделю сменилось три президента. Это беспрецедентное для всего мира событие наглядно демонстрирует, какой хаос царит там.

Одного президента сняли в результате импичмента, второй сам ушел в отставку, что привело к назначению третьего лидера Перу за неделю. Что происходит в этой стране Латинской Америки, узнавал 24 канал.

Импичмент, протесты и отставки: в Перу горячо

Конгресс устроил импичмент популярному президенту Мартину Вискарре и запустил кризис / Фото: CNN

9 ноября 2020 года пленум Конгресса проголосовал за импичмент президента Мартина Вискарры. Его обвинили в получении взятки, когда он был еще губернатором одного из регионов в 2011-2014 годах. Через распределение подрядов Вискарра получил неправомерную выгоду в 600 тысяч долларов США. Но формально он был отстранен за "постоянную моральную недееспособность президента".

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Эта норма тянется еще с XIX века, по ней уволили уже нескольких. Чтобы задействовать ее, нужны голоса не менее 87 членов Конгресса из 130-ти (в Перу он однопалатный).

В общем, за 4 года в Перу было 4 президента. Один из них, Алан Гарсия Перес, покончил с собой, когда полиция пришла арестовывать его в 2019-м. Тот, кто придет в 2021 году, станет шестым лидером "инков" за десятилетие.

Перу переживает самый большой кризис за 20 лет со времен падения Альберто Фухимори в 2000-м (тоже из-за коррупции и нарушения прав человека). Сейчас он находится за решеткой.

Увольнение Вискарры вызвало в Перу, где традиция демократии еще не очень прочная, уличные протесты. Сторонники свергнутого лидера публично сомневались в легитимности импичмента. Вискарру очень уважали в народе, особенно благодаря его борьбе с коррупцией. В 2019 году он распустил законодательный орган, пытался снять с прокуроров иммунитет и изменил правила отбора судей.

Протесты заставили Мануэля Артуро де Ламу уйти с должности / Фото: The Rio Times

Пока что судья приказал Вискарре не покидать страну, но официальные обвинения еще не были предъявлены.

На следующий день, 10 ноября, президентом стал глава Конгресса Мануэль Артуро де Лама, который, кстати, раньше конфликтовал с Вискаррой из-за реформ. Продержался он на должности всего пять дней и ушел в отставку после гибели двух протестующих. Вместе с ним уволились и все вице-президенты, что оборвало линию наследования. Поэтому третьим президентом подряд выбрали Франсиско Рафаэля Сагасти Хоххауслера – преемника де Ламы во главе Конгресса. Он пока временный лидер страны даже без вице-президентов до 11 апреля 2021 года, когда должны избрать новый Конгресс.

Сагасти 76 лет, он инженер и академик, ранее работал во Всемирном Банке и ООН. Один из немногих, кто голосовал против импичмента Вискарры. В общем малоизвестный политик, но уже пользуется поддержкой некоторых мировых лидеров.

Сагасти пообещал "сделать все возможное, чтобы вернуть людям надежду". Он также извинился от имени государства за двух погибших протестующих. Политически – центрист из Partido Morado (Пурпурная партия), Которая позиционирует себя как "центристская, либеральная, прогрессивная". На последних выборах политсила получила 9 мандатов. В кабинете Сагасти восемь должностей заняли женщины, включая премьер-министра Виолетту Бермудес и министра обороны.

Франсиско Сагасти приносит присягу / Фото: Andina

Почему возник перуанский хаос?

Издание Foreign Policy считает, что виной всему длинная история коррупции и "партии-зомби" (все эти факторы хорошо знакомы и украинцам – Прим. 24). Из-за слабости и раздробленности партий, у президентов нет парламентской силы и поддержки. Союзников у них тоже немного. Свою роль сыграли и коронавирусный кризис и экономические проблемы.

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"Все это привело к постоянному кризису легитимности", – уверена Александра Эймс, политический аналитик из Лимы.

Какие сейчас главные проблемы Перу? Не хватает кислорода для лечения больных COVID-19, как результат – один из самых высоких Не хватает кислорода для лечения больных COVID-19, как результат – один из самых высоких показателей смертности в мире. Больше только в карликовой стране Сан-Марино и катастрофической Бельгии. МВФ прогнозирует падение ВВП страны на 14%. Много молодежи потеряли работу, а некоторые – бросили школу.

Сагасти получил Конгресс, где многие из 130-ти членов были впервые избраны в январе 2020 года. Из них 68 сами проходят по уголовным делам – от вымогательства денег до убийств. То есть состав непопулярен, частично нелегитимен. И очень неопытен. Баллотироваться может каждый, несмотря на судимость. После избрания конгрессмены получают иммунитет. Это важно, учитывая референдум 2018 года, который ограничил каденцию депутатов одним сроком. Правила партийного и избирательного финансирования нечеткие, поэтому можно направлять деньги непосредственно кандидату, покупая влияние. Конституционный суд, члены которого избираются тем же Конгрессом, проигнорировал политический кризис.

Идея одного срока – устранить плохих людей из политики. Но теперь у действующих конгрессменов меньше желания и стимулов для вынесения правильных решений, – сказал NYT Уго Нёпо, старший исследователь из аналитического центра Grade в Лиме. – Но больше стимулов воровать...

"Это не политики, а какие-то любители. Никто из сидящих в Конгрессе, не думает о будущем. У Сагасти будет правительство выживания, но он очень умный и порядочный", – уверен эксперт из Гарварда Стивен Левицки, директор Центра латиноамериканских исследований.

Как пишет ученый Альваро Варгас Лёса в своей колонке в Washington Post, "после возвращения демократии, перуанцы ожидали, что государственные органы автоматически очистятся от глубокой коррупции, вернется стабильность. Но через 20 лет социальные и политические институты так же хрупки. Экономика стала клановым капитализмом".

Избрание нового лидера не сможет быстро потушить огонь народного недовольства. Многие считают именно депутатов виновными в сложной ситуации. Виолетта Бермудес уже успела навлечь на себя гнев народа: поддержала полицию и отказалась проводить любые реформы, ссылаясь на нехватку времени.

Новая конституция и пример Чили

Чили проголосовало за новую Конституцию. Случится ли так в Перу? / Фото: La Pena Cultural Center

Как разорвать порочный круг?

Статья Foreign Policy предлагает свою версию – конституционная реформа на опыте Чили. Там народный референдум относительно Основного закона прошел в 2019 году. Неравенство в Перу – заоблачное, многие живут в бедности. Хотя до коронавируса Перу показывало неплохой экономический рост. Для своего уровня.

Действующая Конституция Перу была написана еще при авторитарном правлении Фухимори в 1993 году. Конституция Чили, измененная в 2019-м, была практически без изменений со времен диктатора Пиночета.

Автор статьи в FP Майкл Альбертус, профессор-политолог из Университета Чикаго, говорит: "Многие демократии пользуются законами, которые написали их авторитарные предшественники". Но перуанский закон вообще "глух к требованиям народа". Далее ученый анализирует, как именно:

Конгрессу, как мы видели выше, сложно доверять, но у него слишком много власти. Коренные народы до сих пор не представлены в политике. Дальние регионы часто игнорируются. Судебная система находится под большим политическим давлением. Социально-экономические права, закрепленные в Конституции, не соответствуют современной жизни.

Новая же Конституция "позволит создать новый более инклюзивный и демократический общественный договор, который бы положил конец политической нестабильности Перу", отмечает Альбертус. Она будет способствовать повышению ответственности, архаичную статью "Нравственная недееспособность" неоходимо убрать.

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Нужно сильное правительство, справедливая фискальная политика и распределение доходов среди региональных лидеров. Среднему и малому бизнесу надо создавать условия. Инфраструктура в очень плохом состоянии как и связь центра с периферией. Таким образом, страна будет расти более или менее равномерно.

Перу столкнется с гораздо большим числом препятствий на пути, чем Чили. Там политическая система менее раздроблена и антагонизована внутри себя. Это позволило в нужное время сосредоточиться на главной цели – перевернуть темную страницу в истории страны.

Действующий президент Чили Себастьян Пиньера / Фото: The Bangkok Post

Чили долго была примером успешного развития после времен диктатуры Пиночета. Перу – гораздо беднее. Идея новой Конституции резко расколола партию действующего президента Чили – Себастьяна Пиньеры.

Чилийцы, например, устроили жестокие протесты из-за незначительного повышения цен на проезд в метро. По данным ООН, почти четверть общей прибыли идет 1% населения и неравенство в Чили тоже существует. Уровень жизни растет, но население вынуждено жить в долг, пенсии минимальны, система здравоохранения – в депрессии.

Пока есть планы представить новую Конституцию Перу в 2022 году.

"Конституция Чили – неолиберальная, она преподносит и обеспечивает права свободного рынка даже в традиционных отраслях – образовании, медицине, соцзащите, – пояснил NYT Фернандо Атриа, профессор-конституционалист. – Перу требуется гарантия социальных прав больше чем свободный рынок". Противники референдума говорили другое: старая Хартия защищает бизнес от государства, гарантирует защиту собственности и социальные права.

Президент Сагасти считает, что референдуму относительно Конституции – не время, но большинство народа считает иначе. Это не очень хороший "расклад" даже для того, кто просто держит место для преемника. Потому что он может прийти намного быстрее.