Первый заместитель главы Офиса Президента Сергей Трофимов отреагировал на информацию об его увольнении после местных выборов. Утверждения, что политик может уйти с должности появились накануне в СМИ.

Что говорит Трофимов

Трофимов утверждает, что эта информация – слухи. Об этом политик заявил в комментарии НВ.

К теме Зеленский может уволить заместителя председателя ОП Трофимова, – СМИ

Слухи не комментирую,

– сказал Трофимов.

Кадровые изменения в ОП: что известно

Накануне 3 независимых источника рассказали, что после местных выборов команду президента Владимира Зеленского ждут кадровые изменения. В частности, без должности могут остаться Трофимов и еще один заместитель главы ОП Юлия Ковалив.

Зато Кирилла Тимошенко могут повысить до первого заместителя. Экс-министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова хотят вернуть в команду президента.

Что известно о вероятном предстоящем увольнении Трофимова