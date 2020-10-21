Слухи не комментирую, – Трофимов отреагировал на информацию о его увольнении с ОП
Первый заместитель главы Офиса Президента Сергей Трофимов отреагировал на информацию об его увольнении после местных выборов. Утверждения, что политик может уйти с должности появились накануне в СМИ.
Что говорит Трофимов
Трофимов утверждает, что эта информация – слухи. Об этом политик заявил в комментарии НВ.
К теме Зеленский может уволить заместителя председателя ОП Трофимова, – СМИ
Слухи не комментирую,
– сказал Трофимов.
Кадровые изменения в ОП: что известно
Накануне 3 независимых источника рассказали, что после местных выборов команду президента Владимира Зеленского ждут кадровые изменения. В частности, без должности могут остаться Трофимов и еще один заместитель главы ОП Юлия Ковалив.
Зато Кирилла Тимошенко могут повысить до первого заместителя. Экс-министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова хотят вернуть в команду президента.
Что известно о вероятном предстоящем увольнении Трофимова
- Информация об увольнении Трофимова появилась еще раньше.
- Якобы у Трофимова не сложились отношения с главой Офиса Президента Андреем Ермаком.
- Политическое будущее Трофимова вроде бы "висит на волоске". Ситуацию, якобы, "держат" только личные отношения с Зеленским.
- Сам Трофимов ранее подчеркивал, что оценивать его работу может только Зеленский.