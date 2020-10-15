Трофимов прокомментировал слухи о своем увольнении из ОП
Сергей Трофимов прокомментировал информацию о его предполагаемом увольнении. Первый заместитель главы Офиса Президента заявил, что оценить работу и уволить его может только президент, а не советники при ОП.
Если оценку руководителям Офиса Президента теперь раздает недавно появившийся там советник, то Украина вступила в какую-то новую политическую эпоху. Так на слухи о своем увольнении отреагировал в телеграмме первый заместитель главы ОП Сергей Трофимов.
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По его словам, может дойти до того, что советники президентской канцелярии и страной начнут управлять.
Заявляю официально: на пост первого заместителя руководителя Офиса Президента меня назначил президент Владимир Зеленский, и только он может оценивать мою работу,
– написал Трофимов.
Также он добавил, что ему жаль, что "силы и энергия отдельных людей тратятся на внутренние войны и интриги, а не на преодоление внешних вызовов и укрепление позиций президента и Украины как государства".
Что этому предшествовало
- Все началось с того, что в СМИ появилась информация, что первого заместителя главы ОПУ Сергея Трофимова могут уволить. Его политическое будущее вроде бы "висит на волоске".
- Всю эту ситуацию "держат" только личные отношения с Зеленским. Если бы не это – Трофимова уже бы не было в ОП.
- Эту информацию опубликовало издание "Украинская правда" со ссылкой на личные источники в "Слуге народа", правительстве и Офисе Президента.