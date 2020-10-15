Сергей Трофимов прокомментировал информацию о его предполагаемом увольнении. Первый заместитель главы Офиса Президента заявил, что оценить работу и уволить его может только президент, а не советники при ОП.

Если оценку руководителям Офиса Президента теперь раздает недавно появившийся там советник, то Украина вступила в какую-то новую политическую эпоху. Так на слухи о своем увольнении отреагировал в телеграмме первый заместитель главы ОП Сергей Трофимов.

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По его словам, может дойти до того, что советники президентской канцелярии и страной начнут управлять.

Заявляю официально: на пост первого заместителя руководителя Офиса Президента меня назначил президент Владимир Зеленский, и только он может оценивать мою работу,

– написал Трофимов.

Также он добавил, что ему жаль, что "силы и энергия отдельных людей тратятся на внутренние войны и интриги, а не на преодоление внешних вызовов и укрепление позиций президента и Украины как государства".

Что этому предшествовало