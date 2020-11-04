Трофимова уволили из Офиса Президента
Сергея Трофимова 4 ноября уволили с должности первого заместителя главы Офиса Президента. Ранее СМИ сообщали, что у чиновника не сложились отношения с главой ОП Андреем Ермаком.
Об этом свидетельствует указ президента.
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Что этому предшествовало
- Ранее в СМИ появились предположения, что Трофимова могут уволить из Офиса Президента.
- Мол, у Трофимова не сложились отношения с Ермаком.
- СМИ отмечали, что в ОП у Трофимова продолжаются только личные отношения с Зеленским.
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