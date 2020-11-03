Первого заместителя главы Офиса Президента Сергея Трофимова хотят уволить уже в скором времени. Однако он дальше будет работать в ведомстве.

Об этом сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

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По его данным, Зеленский не планирует полностью увольнять Трофимова из ОП, а потому сейчас обсуждается, какую должность ему предложат взамен.

Скорее всего за региональную политику в Офисе будет отвечать Кирилл Тимошенко. Он уже успел встретиться с несколькими главами ОГА.

Обо всех кадровых изменениях в ОП уже должны сообщить на следующей неделе.

Справка. СМИ уже не впервые сообщают о том, что Сергея Трофимова могут уволить. Его политическое будущее якобы "висит на волоске". Если бы не личные отношения с Зеленским, то его уже бы не было в ОП.

Ранее Трофимов слухи об увольнении прокомментировал так: "Заявляю официально – на пост первого заместителя руководителя Офиса Президента меня назначил президент Владимир Зеленский, и только он может оценивать мою работу".