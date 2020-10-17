Представительство России в Твиттере назвало аннексированный Крым российским. Официальный аккаунт Украины в соцсети не замедлил с ответом – вспомнив главу Кремля Владимира Путина.

Представительство РФ назвало Крым российским

Представительство России опубликовало 17 октября в твиттере фото с изображением обитателей подводного мира. Фотографии сделали возле побережья Крыма.

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В заметке россияне назвали аннексированный полуостров "российским".

Как отреагировала Украина

В официальном аккаунте Украины сразу отреагировали: опубликовали фото президента России 2015 года. Он на батискафе погружается в глубины Черного моря. Очень остроумной оказалась подпись: "Крымские воды видели более уродливых сущест".

Это не первый раз официальный украинский аккаунт троллит россиян

Отметим, что в июне 2020 года на официальном аккаунте Украины тоже не отказались потроллить оккупантов. Представительство России в соцсети разместило сообщение о якобы ностальгии украинцев по "добрым советским временам". Украина сделала репост с подписью "Вот токсичные бывшие".