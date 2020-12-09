В Трускавце застрелили криминального авторитета: тело нашли во дворе матери
Во вторник, 8 декабря, в Трускавце застрелили 50-летнего мужчину. Погибший Зиновий Пристай был местным криминальным авторитетом в 90-х годах.
Он был известен в криминальном мире под прозвищем Бзик. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
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Детали инцидента
Тело мужчины нашли со сквозным огнестрельным ранением в грудь. Двор, на котором случился инцидент, принадлежит матери погибшего.
В полиции подтвердили информацию об убийстве. Погибшего обнаружил местный житель. После этого он позвонил в правоохранительные органы.
Правоохранители проводят следственные действия / Фото Нацполиции
Что происходит сейчас
Сейчас продолжаются комплексные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для установления личности. А также для задержания злоумышленника, причастного к совершенному убийству.
Также открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве Уголовного кодекса. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.
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