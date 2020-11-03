Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий считает, что языковой закон не является проблемным. Однако, вопросы вызывают положения, связанные с национальными меньшинствами. Закон о языке регулирует использование украинского как государственного.

Тупицкий прокомментировал закон о языке

Соответствующее заявление председатель КСУ сделал во время брифинга. Он отметил, что Конституционный Cуд еще не вынес решения по этому закону, передает 24 канал.

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В то же время Тупицкий подчеркнул, что не видит особых проблем с конституционностью языкового закона

Нет там особых проблем. Но есть вопросы нацменьшинств. Парламентарии лучше меня это знают. Сейчас на очереди – принятие еще одного закона, который вообще должен урегулировать этот вопрос,

– заявил он.

Относительно того, почему беспокоятся представители ОПЗЖ, Тупицкий говорит, Возможно, причина заключается в том, что тот вышеупомянутый закон не рассматривает Рада.

"Вот и все, что происходит вокруг этого. Но сегодня любое решение Конституционного Суда будет искажено, извращенно и вызовет какой-то ажиотаж", – подчеркнул глава КСУ.

В то же время судья заверил, что неконституционным способом Конституционный Суд не будет идти против народа Украины. Однако постарается улучшить вопросы национальности, культуры, языка украинского народа. Также он проинформировал, что уже начались консультации с иностранными партнерами внутри страны, с парламентариями, с Офисом Президента.

"Я надеюсь, что мы урегулируем этот языковой вопрос дипломатическим путем, сделаем свои выводы и в дальнейшем... будем проводить правовые международные экспертизы", – констатировал Тупицкий.

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Первое заседание по этому делу состоялось 7 июля. Рассмотрение происходит в форме устного производства. Авторами представления является 51 нардеп. Это в основном эксрегионалы и депутаты прошлого созыва от "Оппозиционного блока".

По их убеждению, закон о языке ограничивает права национальных меньшинств в Украине, в частности русского и является направленным на дискриминацию граждан по языковым признакам. Это касается и образования.

Поэтому они утверждают, что языковой закон не соответствует ряду предписаний Конституции Украины и нарушает конституционные права и действующие свободы граждан.

А именно:

право на использование и защиту родного языка,

право на развитие языковой самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины.

По словам авторов, языковой закон принят с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия законов. И это вроде бы ставит под угрозу применение такого неотъемлемого элемента принципа верховенства права как принцип правовой определенности.

Рассмотрение этого вопроса происходит на фоне ситуации с фактической отменой антикоррупционного законодательства в Украине. Президент Владимир Зеленский заявил, что наиболее либеральным выходом из ситуации является добровольная отставка судей.

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