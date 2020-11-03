Активисты Автомайдана и Центра противодействия коррупции собрались устроить митинг под домом главы скандального КСУ Александра Тупицкого. Зато судья заявил, что дом под Киевом принадлежит его теще, которая сейчас находится в оккупированном Донецке. Именно туда глава КСУ и пригласил протестующих.

Во время брифинга председатель КСУ начал искажать и путать факты. Об этом сообщает 24 канал.

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Александр Тупицкий заявил, что его теща Лариса Колпаченко продала квартиру в Донецке и купила дом в Василькове Киевской области. Однако уже через мгновение глава КСУ сбивается говорит, что сам купил дом.

Так я хочу спросить: к кому они едут и кого хотят вывезти в Ростов? Возможно, они поедут не ко мне, а к теще, которая сейчас вынужденно находится на территории Донецка? И с ней там поговорят – кто, как покупал,

– сказал Тупицкий.

Также глава КСУ пожаловался на "травлю" со стороны журналистов.

"Поскольку "Схемы" полетели в Крым, Автомайдан" пусть поедет в Донецк. Завтра они соберут все имущество родственников и скажут, что все это мое имущество. Послезавтра меня обвинят в сепаратизме. Все это – травля", – отметил глава Конституционного суда.

Тупицкий обратился к активистам Автомайдана: смотрите видео

Что известно об имуществе Тупицкого

По информации журналистов программы "Схемы", у семьи председателя Конституционного суда есть имение с бассейном под Киевом в Василькове. Общая площадь дома составляет 211,4 квадратных метра, а земельного участка – более 23 сотки. Все это оформлено на тещу Тупицкого. Сам судья в своей декларации отметил, что владеет лишь 7,5 сотками земли в Василькове.

Журналисты отмечают, что после того, как в мае 2013 года Тупицкого перевели в Киев и назначили судьей Конституционного Суда, его семья приобрела 4-комнатную квартиру площадью 216,5 квадратных метров в жилом комплексе бизнес-класса "Новопечерские липки" в Киеве. А потом докупила еще два машиноместа там. Как ни странно, все это Тупицкий переписал на свою мать.

Кто такой Александр Тупицкий

Судьей КСУ Александра Тупицкого назначал еще Виктор Янукович в 2013 году. Возглавил суд он уже при президентстве Зеленского – в сентябре 2019 года.

в 2013 году. Возглавил суд он уже при президентстве Зеленского – в сентябре 2019 года. Расследователи "Схем" недавно выяснили, что в 2018 году Тупицкий стал собственником земельного участка в оккупированном Крыму. Однако в своей декларации судья это не указал.

Сам же судья позже сказал, что действительно приобрел участок, но не знал, как внести его в декларацию. Он добавил, что не видит проблемы в том, что приобрел и оформил участок по законам РФ .

в том, что . Именно под председательством Тупицкого судьи КСУ отменили е-декларирование и фактически позволили чиновниками врать в декларациях.

Впоследствии директор НАБУ Артем Сытник заявил, что судьи КСУ имели конфликт интересов, принимая это скандальное решение.

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