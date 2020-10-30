Тупицкий убежал от вопросов журналистов и сказал, чтобы они не кричали ему в спину: видео
Глава Конституционного Суда Александр Тупицкий так и не ответил на вопрос журналистов насчет личного интереса при принятии скандального решения по е-декларированию. Он сказал представителям СМИ, чтобы присылали ему свои вопросы, не отбивали желания встретиться снова, а тогда ушел.
В Киеве прошел брифинг с участием председателя КонституционногоСуда Александра Тупицкого, который длился почти три часа, сообщает 24 канал.
Читайте также Не знаю, как это сделать, – Тупицкий объяснил, почему не задекларировал землю в Крыму
В завершение журналисты начали снова расспрашивать Тупицкого о его участке в аннексированном Крыму – почему он его не внес в электронную декларацию. Представителей СМИ интересовало, спасал ли глава КСУ свое имущество, принимая скандальное решение по е-декларированию.
Присылайте мне свои вопросы. Подумайте дома, а потом посоветуете мне, что делать (с участком в Крыму – 24 канал),
– обратился он к СМИ.
Главу КСУ также просили рассказать, почему расследователям "Схем", которые обнаружили "огрехи" в его декларации, не позволили прийти на брифинг.
Тупицкий же в ответ попросил не лишать его желания еще раз встретиться с журналистами и не говорить ему в спину.
Александр Тупицкий сбежал от вопросов СМИ: смотрите видео
Решение КСУ и декларация Тупицкого
- 27 октября КСУ признал неконституционным наказание для чиновников за ложь в декларациях.
- Журналисты "Схем" обнародовали расследование о том, что глава КСУ не задекларировал участок в Крыму, который купил после аннексии по российскому законодательству.
- После этого Тупицкого вызвали на допрос в ГБР. Он же ответил, что планирует идти в Бюро.
Поделиться новостью