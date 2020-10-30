Глава Конституционного Суда Александр Тупицкий так и не ответил на вопрос журналистов насчет личного интереса при принятии скандального решения по е-декларированию. Он сказал представителям СМИ, чтобы присылали ему свои вопросы, не отбивали желания встретиться снова, а тогда ушел.

В Киеве прошел брифинг с участием председателя КонституционногоСуда Александра Тупицкого, который длился почти три часа, сообщает 24 канал.

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В завершение журналисты начали снова расспрашивать Тупицкого о его участке в аннексированном Крыму – почему он его не внес в электронную декларацию. Представителей СМИ интересовало, спасал ли глава КСУ свое имущество, принимая скандальное решение по е-декларированию.

Присылайте мне свои вопросы. Подумайте дома, а потом посоветуете мне, что делать (с участком в Крыму – 24 канал),

– обратился он к СМИ.

Главу КСУ также просили рассказать, почему расследователям "Схем", которые обнаружили "огрехи" в его декларации, не позволили прийти на брифинг.

Тупицкий же в ответ попросил не лишать его желания еще раз встретиться с журналистами и не говорить ему в спину.

Александр Тупицкий сбежал от вопросов СМИ: смотрите видео

Обратите внимание! Тупицкий на брифинге сказал, что не знает, как внести в декларацию земельный участок в Крыму. Судья убеждает, что если бы он задекларировал землю, его дом на полуострове могли бы снести.

Решение КСУ и декларация Тупицкого