В Конституционном суде Украины не исключают возможности того, что они могут признать Высший антикоррупционный суд неконституционным. Однако суд решение еще не принял.

Прокомментировал дело глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий. О своем предположении он рассказал во время брифинга 30 октября, передает 24 канал.

Важно Говорить есть о чем: глава КСУ Тупицкий хочет встретиться с Зеленским из-за давления на суд

Он отметил, что важно понять различие между понятиями – будь то специальный суд, или специализированный. Это и является проблемой Антикоррупционного суда.

Если спецсуд – он неконституционный, а если специализированный, то конституционный,

– отметил Тупицкий.

Глава КСУ также подчеркнул, что на слушаниях по этому делу он не услышал ничего неконституционного.

Что предшествовало?

В КСУ 22 июля 2020 года поступило конституционное представление 49 народных депутатов Украины. Они требовали признать, что закон "О Высшем антикоррупционном суде" не соответствует Конституции. Авторы представления считают неконституционным весь закон в целом.

Решение КСУ: главное

Обратите внимание! Больше о скандальном решении Конституционного суда, а также о реакции на него украинских властей и международного сообщества читайте по ссылке.