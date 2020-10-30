Тупицкий: Высший антикоррупционный суд могут признать неконституционным
В Конституционном суде Украины не исключают возможности того, что они могут признать Высший антикоррупционный суд неконституционным. Однако суд решение еще не принял.
Прокомментировал дело глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий. О своем предположении он рассказал во время брифинга 30 октября, передает 24 канал.
Важно Говорить есть о чем: глава КСУ Тупицкий хочет встретиться с Зеленским из-за давления на суд
Он отметил, что важно понять различие между понятиями – будь то специальный суд, или специализированный. Это и является проблемой Антикоррупционного суда.
Если спецсуд – он неконституционный, а если специализированный, то конституционный,
– отметил Тупицкий.
Глава КСУ также подчеркнул, что на слушаниях по этому делу он не услышал ничего неконституционного.
Что предшествовало?
В КСУ 22 июля 2020 года поступило конституционное представление 49 народных депутатов Украины. Они требовали признать, что закон "О Высшем антикоррупционном суде" не соответствует Конституции. Авторы представления считают неконституционным весь закон в целом.
Решение КСУ: главное
- Ранее КСУ признал неконституционным наказание за ложную информацию в декларациях, а НАПК заблокировало доступ к реестру.
- После чего Владимир Зеленский созвал СНБО и заседание правительства, на котором распорядились восстановить свободный доступ к е-декларациям.
- Кроме того, президент подал в Раду законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству".
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