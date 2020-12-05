В Турции кот залез в электрический кабель: трогательное видео спасения
В Турции пожарные спасли кота, попавшего внутрь электрического кабеля. Инцидент произошел в провинции Измир.
Накануне местные жители сообщили о шуме, который доносился из-под земли, об этом сообщает Euronews.
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Сначала пожарные установили местонахождение кота с помощью камер с тепловизором и сделали отверстие, через которое животное смогло выбраться на поверхность.
Неясно, как животное попало в ловушку, но известно, что оно находилось под землей не менее 48 часов.
Как пожарные спасали кота в Турции: смотрите видео
По словам спасателей, после освобождения четвероногий был здоров и не имел никаких ранений.
А в Украине
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