В Турции нашли оригиналы текстов Брест-Литовского договора: уникальные фото
В Османском архиве нашли уникальные оригиналы текстов Брест-Литовского мирного договора и ратификационной грамоты Гетмана Павла Скоропадского. Документам уже более 100 лет.
Посол Украины в Турции Андрей Сибига и ученая Ирина Матияш готовят специальное издание к столетию украинско-османских отношений. Об этом сообщили в прессслужбе МИД Украины в Фейсбуке.
Стоит почитать На Хортице нашли захоронение скифского воина, которому около 2 500 тысяч лет: фото
Что известно о находке
Дипломаты и ученые заметили в Османском архиве информацию о Брест-Литовском договоре. Они сразу же запросили оцифрованные версии находки и сразу их получили.
В МИД отметили, что все документы поражают качеством, изысканным стилем исполнения, каллиграфией и четким оттиском большой государственной печати. Дипломаты отметили, что, к сожалению, Киеву не удалось сохранить собственные экземпляры.
Украинско-турецкое научное сотрудничество будет продолжаться, и документы будут обязательно более детально изучены нашими исследователями,
– подчеркнули в МИД.
Что известно о Брест-Литовском договоре: кратко
- Договор между Украинской Народной Республикой и Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией подписали 9 февраля 1918 года в Брест-Литовске.
- Тогда для Украины закончилась Первая мировая война, и начался период правления Гетмана Павла Скоропадского под немецким патронатом.
- Важнейшим аспектом события стало фактическое признание УНР как независимого государства и стороны-подписанта.
Оригиналы Брест-Литовского договора / Фото МИД
Оригиналы Брест-Литовского договора / Фото МИД
Поделиться новостью