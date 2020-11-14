В Османском архиве нашли уникальные оригиналы текстов Брест-Литовского мирного договора и ратификационной грамоты Гетмана Павла Скоропадского. Документам уже более 100 лет.

Посол Украины в Турции Андрей Сибига и ученая Ирина Матияш готовят специальное издание к столетию украинско-османских отношений. Об этом сообщили в прессслужбе МИД Украины в Фейсбуке.

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Что известно о находке

Дипломаты и ученые заметили в Османском архиве информацию о Брест-Литовском договоре. Они сразу же запросили оцифрованные версии находки и сразу их получили.

В МИД отметили, что все документы поражают качеством, изысканным стилем исполнения, каллиграфией и четким оттиском большой государственной печати. Дипломаты отметили, что, к сожалению, Киеву не удалось сохранить собственные экземпляры.

Украинско-турецкое научное сотрудничество будет продолжаться, и документы будут обязательно более детально изучены нашими исследователями,

– подчеркнули в МИД.

Что известно о Брест-Литовском договоре: кратко

Договор между Украинской Народной Республикой и Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией подписали 9 февраля 1918 года в Брест-Литовске.

Тогда для Украины закончилась Первая мировая война, и начался период правления Гетмана Павла Скоропадского под немецким патронатом.

Важнейшим аспектом события стало фактическое признание УНР как независимого государства и стороны-подписанта.

Сохраненная печать / Фото МИД

Оригиналы Брест-Литовского договора / Фото МИД

Оригиналы Брест-Литовского договора / Фото МИД

Найденные тексты из архива / Фото МИД