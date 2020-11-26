В Турции пожизненно осудили нескольких человек из-за госпереворота: детали
В Турции суд вынес приговор о пожизненном заключении для нескольких подозреваемых по делу о попытке государственного переворота в 2016 году. В частности, осудили 25 пилотов истребителей F-16.
Также четверо гражданских лиц получили по 79 пожизненных сроков, сообщает госагентство Anadolu.
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Всего в организации переворота подозревали 475 человек. Из них 365 человек задержали и поместили в тюрьму.
В попытке переворота и бомбардировке зданий правительства были обвинены бывший командующий ВВС Турции Акин Озтюрк, а также другие военнослужащие с авиабазы близ Анкары.
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Попытка государственного переворота в Турции: коротко
- В Турции в июле 2016 года военные пытались захватить власть и свергнуть правительство. Однако их восстание удалось подавить.
- Во время беспорядков погибло более 250 человек, защищавших демократию.
- Из-за попытки государственного переворота в стране на 3 месяца ввели чрезвычайное положение и временно остановили действие Европейской конвенции о правах человека.
- В подготовке заговора президент Турции Реджеп Эрдоган обвинял своего бывшего союзника Фехтуллу Гюлена.
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