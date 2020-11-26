В Турции суд вынес приговор о пожизненном заключении для нескольких подозреваемых по делу о попытке государственного переворота в 2016 году. В частности, осудили 25 пилотов истребителей F-16.

Также четверо гражданских лиц получили по 79 пожизненных сроков, сообщает госагентство Anadolu.

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Всего в организации переворота подозревали 475 человек. Из них 365 человек задержали и поместили в тюрьму.

Обратите внимание! Представители власти Турции заявляли, что неудачная попытка переворота в 2016 году обошлась турецким военным в 100 миллиардов долларов. Подробнее об этом – читайте здесь.

В попытке переворота и бомбардировке зданий правительства были обвинены бывший командующий ВВС Турции Акин Озтюрк, а также другие военнослужащие с авиабазы близ Анкары.

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