Правительство Турции ввело жесткие ограничения из-за пандемии коронавируса. В частности, в стране расширили комендантский час. Теперь он будет действовать во все дни недели с 21:00 по 05:00.

Новые ограничения в Турции начнут действовать с вечера 1 декабря. Об этом заявил президент Реджеп Эрдоган, сообщает Hurriyet.

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Комендантский час в Турции

Ранее правительство Турции вводило комендантский час только на выходные. В частности, ограничения действовали с 20:00 до 10:00. В это время люди в возрасте от 65 лет и лица моложе 20 лет не имели права выходить на улицу.

Мы ожидаем строгого соблюдения эпидемических мероприятий, которые мы определили. Мы хотим, чтобы наши граждане не шли в толпу без необходимости пока эпидемия не перестанет быть угрозой,

– сказал Эрдоган.

Какие ограничения будут действовать в Турции

Заведения общественного питания могут работать только на вынос.

Люди в возрасте от 65 лет и лица моложе 20 лет не могут пользоваться общественным транспортом.

Работа детских садов, школ и кинотеатров запрещена.

На свадьбах и похоронах могут находиться максимум 30 человек.

Бассейны, бани и парки развлечений прекращают свою работу.

Количество людей, которые одновременно будут находиться на площадях, может быть ограничено общественным гигиеническим советом.

На рабочих местах, где находится более 50 человек, выполнение эпидемических мероприятий будут контролировать эксперты по охране труда под наблюдением врача.

Обратите внимание! Комендантский час не распространяется на туристов. Они могут выходить на улицу без ограничений во времени.