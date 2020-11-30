В Турции усилили комендантский час: когда нельзя выходить из дома
Правительство Турции ввело жесткие ограничения из-за пандемии коронавируса. В частности, в стране расширили комендантский час. Теперь он будет действовать во все дни недели с 21:00 по 05:00.
Новые ограничения в Турции начнут действовать с вечера 1 декабря. Об этом заявил президент Реджеп Эрдоган, сообщает Hurriyet.
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Комендантский час в Турции
Ранее правительство Турции вводило комендантский час только на выходные. В частности, ограничения действовали с 20:00 до 10:00. В это время люди в возрасте от 65 лет и лица моложе 20 лет не имели права выходить на улицу.
Мы ожидаем строгого соблюдения эпидемических мероприятий, которые мы определили. Мы хотим, чтобы наши граждане не шли в толпу без необходимости пока эпидемия не перестанет быть угрозой,
– сказал Эрдоган.
Какие ограничения будут действовать в Турции
- Заведения общественного питания могут работать только на вынос.
- Люди в возрасте от 65 лет и лица моложе 20 лет не могут пользоваться общественным транспортом.
- Работа детских садов, школ и кинотеатров запрещена.
- На свадьбах и похоронах могут находиться максимум 30 человек.
- Бассейны, бани и парки развлечений прекращают свою работу.
- Количество людей, которые одновременно будут находиться на площадях, может быть ограничено общественным гигиеническим советом.
- На рабочих местах, где находится более 50 человек, выполнение эпидемических мероприятий будут контролировать эксперты по охране труда под наблюдением врача.
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