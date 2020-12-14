Президент Турции Реджеп Эрдоган введет в стране круглосуточный комендантский час. Он будет действовать во время новогодних праздников.

Причиной стал стремительный рост больных COVID-19. Об этом сообщает издание Daily Sabah.

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По словам Эрдогана, комендантский час в Турции начнет действовать 31 декабря в 21:00 и продлится до 5:00 4 января.

Справка. С начала пандемии COVID-19 в Турции выявили более 450 тысяч случаев заболевания. По состоянию на 14 декабря 2020 года в стране смогли выздороветь 458 тысяч пациентов. В то же время умерли 15 977 человек.

Благодаря принятым мерам мы можем наблюдать серьезное снижение количества пациентов и смертей от COVID-19 в сравнении с другими странами,

– отметил глава Турции.

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Обратите внимание! В ноябре 2020 года в Турции уже вводили комендантский час. Тогда рестораны, продуктовые магазины, торговые центры и парикмахерские работали с 10:00 до 20:00. Подробнее об этом – читайте здесь.