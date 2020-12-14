В Турции введут круглосуточный комендантский час: причина
Президент Турции Реджеп Эрдоган введет в стране круглосуточный комендантский час. Он будет действовать во время новогодних праздников.
Причиной стал стремительный рост больных COVID-19. Об этом сообщает издание Daily Sabah.
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По словам Эрдогана, комендантский час в Турции начнет действовать 31 декабря в 21:00 и продлится до 5:00 4 января.
Благодаря принятым мерам мы можем наблюдать серьезное снижение количества пациентов и смертей от COVID-19 в сравнении с другими странами,
– отметил глава Турции.
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