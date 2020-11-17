В Турции вводят комендантский час: когда будут действовать ограничения
К усилению карантина прибегли в Турции. Там вводят комендантский час с 20:00 до 10:00, а также расширяют перечень тех, кого он коснется.
О новых ограничениях в Турции из-за эпидемии коронавируса рассказал глава государства Реджеп Эрдоган, сообщает Daily Sabah.
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В стране вводят комендантский час. Он будет действовать с 20:00 до 10:00. Рестораны, продуктовые магазины, торговые центры и парикмахерские будут работать с 10:00 до 20:00.
Ранее введенный комендантский час для людей пожилого возраста (65 лет) расширят. Теперь ограничения будут касаться и тех, кому 20 и меньше лет. Частичная комендантский час для этих возрастных групп позволит им выходить на улицу только с 10:00 до 16:00.
Кроме того, в Турции на часть семестра закрывают школы. А кинотеатры не будут работать до конца 2020 года.
Какова ситуация с COVID-19 в Турции?По состоянию на 17 ноября там заболели 421 413 человек. Преодолеть недуг удалось 359 063 местным жителям, умерли – 11 704. Сейчас уровень занятости больничных коек составляет 54,7%.
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