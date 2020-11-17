К усилению карантина прибегли в Турции. Там вводят комендантский час с 20:00 до 10:00, а также расширяют перечень тех, кого он коснется.

О новых ограничениях в Турции из-за эпидемии коронавируса рассказал глава государства Реджеп Эрдоган, сообщает Daily Sabah.

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В стране вводят комендантский час. Он будет действовать с 20:00 до 10:00. Рестораны, продуктовые магазины, торговые центры и парикмахерские будут работать с 10:00 до 20:00.

Ранее введенный комендантский час для людей пожилого возраста (65 лет) расширят. Теперь ограничения будут касаться и тех, кому 20 и меньше лет. Частичная комендантский час для этих возрастных групп позволит им выходить на улицу только с 10:00 до 16:00.

Кроме того, в Турции на часть семестра закрывают школы. А кинотеатры не будут работать до конца 2020 года.

Обратите внимание! В начале ноября в Турции ввели ряд новых карантинных ограничений. Они касаются, в частности, работы заведений общественного питания. А в сентябре в стране ввели обязательный масочный режим в общественных местах.