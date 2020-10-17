В Турции Зеленский по телефону пообщался с Трюдо: о чем говорили
Во время рабочего визита в Турцию Владимир Зеленский провел короткий телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Общение инициировал турецкий лидер Реджеп Эрдоган.
У Трюдо был телефонный разговор с президентом Турции во время визита в страну Зеленского, сообщает пресс-служба Офиса Президента.
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Во время разговора Реджеп Эрдоган отметил, что у него есть сюрприз для Джастина Трюдо – и передал трубку Владимиру Зеленскому,
– говорится в сообщении.
Лидеры стран обменялись дружескими приветствиями и кратко обсудили вопросы совместной повестки дня, а также взаимодействия в актуальных проектах.
Отмечается, что Зеленский и Трюдо были приятно удивлены возможностью пообщаться в таком формате.