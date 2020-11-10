Турция будет наблюдать за соблюдением мирного соглашения в Нагорном Карабахе. Глава страны Реджеп Тайип Эрдоган обсудил этот вопрос с Владимиром Путиным во время телефонного разговора.

Президент Турции назвал мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном "правильным шагом". Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на российские СМИ.

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Эрдоган считает, что это было необходимым решением для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.

Справка. Ранее представители Турции заявляли, что хотят контролировать перемирие между Арменией и Азербайджаном. Впрочем, в Армении эту информацию отрицали, ведь об участии Турции в подписанном соглашении ничего не говорится. Подробнее об этом – читайте здесь.

Глава Турции отметил, что страна будет наблюдать за развитием событий в Нагорном Карабахе вместе с Россией. В частности, это они будут делать это на базе отдельного центра. Как сообщил Эрдоган, его создадут на территории Армении, которую освободили от оккупации.

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Конфликт Армении и Азербайджана: что известно

Армения, Азербайджан и Россия подписали трехстороннее соглашение 9 ноября 2020 года. Оно предусматривает полное прекращение военных действий в Нагорном Карабахе.

На территории Карабаха будут находиться 1960 российских военных, вооруженных стрелковым оружием.

Оппозиционные партии Армении хотят созвать внеочередное заседание парламента. Там планируют обсудить подписанное соглашение.

В Ереване местные жители отреагировали на подписание соглашения массовыми протестами. Уже второй день подряд они выражают свое недовольство.

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