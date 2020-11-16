Парламент Турции решит, отправлять ли войска в Азербайджан
Азербайджан выступил с требованием формирования общего центра контроля в Нагорном Карабахе с участием России и Турции. Сейчас два государства ведут об этом переговоры. В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган уже подписал указ об отправке военных в Азербайджан.
Теперь решение за турецким парламентом, который уже получил на утверждение указ президента. Об этом пишет издание Anadolu.
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В тексте своего указа Реджеп Эрдоган отмечает, что именно Азербайджан, как один из ключевых партнеров Турции, попросил, чтобы центр контроля выполнения договоренностей был общим с участием России и Турции.
Место общего центра будет определено Азербайджаном. В нем будут работать военнослужащие, а при необходимости гражданские специалисты,
– отметил турецкий лидер в своем указе.
Он также отметил, что ключевой целью общего центра будет обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе для обеспечения территориальной целостности Азербайджана.
Эрдоган также подчеркнул, что отправка военных в Азербайджан отвечает национальным интересам Турции. Границы миссии, численность войск и срок действия будет определять администрация президента Турции.
Для чего в Азербайджане общий центр контроля
- Это следствие договоренностей о мире в Нагорном Карабахе. По подписанным договоренностям, Армения остается в Нагорном Карабахе, но те территории, которые вернул Азербайджан, он оставляет за собой.
- Стороны также договаривались провести обмен военнопленными. Контролировать ситуацию с соблюдением договоренностей должны российские "миротворцы", которые уже перебросили в Азербайджан более 1000 единиц техники.
- Азербайджан настаивает на том, чтобы Турцию также привлекли к контролю выполнения договоренностей. Ведь Турция является едва ли не ключевым партнером Азербайджана, а вот Россия в почти 30-летней войне поддерживала Армению.
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