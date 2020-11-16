Азербайджан выступил с требованием формирования общего центра контроля в Нагорном Карабахе с участием России и Турции. Сейчас два государства ведут об этом переговоры. В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган уже подписал указ об отправке военных в Азербайджан.

Теперь решение за турецким парламентом, который уже получил на утверждение указ президента. Об этом пишет издание Anadolu.

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В тексте своего указа Реджеп Эрдоган отмечает, что именно Азербайджан, как один из ключевых партнеров Турции, попросил, чтобы центр контроля выполнения договоренностей был общим с участием России и Турции.

Место общего центра будет определено Азербайджаном. В нем будут работать военнослужащие, а при необходимости гражданские специалисты,

– отметил турецкий лидер в своем указе.

Он также отметил, что ключевой целью общего центра будет обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе для обеспечения территориальной целостности Азербайджана.

Эрдоган также подчеркнул, что отправка военных в Азербайджан отвечает национальным интересам Турции. Границы миссии, численность войск и срок действия будет определять администрация президента Турции.

Для чего в Азербайджане общий центр контроля