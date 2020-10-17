Турки обнаружили в Черном море крупное месторождение газа, расположенное недалеко от морских границ с Румынией и Болгарией. Разрабатывать его планируют с 2023 года.

Объемы месторождения оказались больше, чем предполагалось вначале

О месторождении стало известно еще в конце августа, однако его объемы оказались значительно больше. Такая находка позволит увеличить объем газовых резервов на 85 миллиардов кубических метров. Об этом сообщил в твиттере президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Глава государства лично посетил судно Fatih, которое и занимается буровыми работами на месторождении.

Если 21 августа текущего года мы объявили об обнаружении в Черном море 320 миллиардов кубометров газа, то последние исследования позволили увеличить объем доведенных резервов нового месторождения еще на 85 миллиардов, то есть до 405 миллиардов кубометров,

– рассказал Эрдоган.

Турецкий президент уверяет, что разработка месторождения позволит значительно снизить цену на голубое топливо и, таким образом, сделать его доступным для населения уже в 2023 году. Ведь раньше Турция зависела от поставок иностранного газа.

Обратите внимание! Найденное месторождение считают большим согласно международной классификации. Оно расположено в 170 километрах от северного побережья Турции.