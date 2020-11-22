Президент Турции Реджеп Эрдоган настаивает, что его государство должно стать членом Европейского Союза. Турция еще более 20 лет назад получила официальный статус кандидата в ЕС.

О том, что Турция до сих пор ожидает своего присоединения к Европейскому Союзу, Реджеп Эрдоган заявил во время обращения к членам возглавляемой им "Партии справедливости и развития". Его цитирует агентство Anadolu.

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Выполните обещания, данные Анкаре, начиная с полноправного членства в Евросоюзе и до темы мигрантов. Это позволит совместно и максимально эффективно продвигать сотрудничество,

– обратился турецкий президент к ЕС.

По его словам, Турция видит себя неотъемлемой частью Европы. Кроме того, Эрдоган подчеркнул, что в качестве важных партнеров для сотрудничества Турция рассматривает как Европу, так и Азию.

Какова позиция Евросоюза

Еще раньше руководительница Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз и Турция всегда будут соседями и близкими партнерами, но разногласия между Брюсселем и Анкарой "в последнее время только растут".

В Евросоюзе говорят, что Турция отдаляется от ЕС, серьезно отступая в области демократии, верховенства права, фундаментальных прав и независимости судебной власти.

Кроме того, Европейская комиссия в своем докладе утверждала, что переговоры о вступлении Турции в 2018 и 2019 годах "фактически зашли в тупик".

Коротко о евроинтеграции Турции: