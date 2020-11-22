Евросоюз должен выполнить обещание и принять Турцию, – Эрдоган
Президент Турции Реджеп Эрдоган настаивает, что его государство должно стать членом Европейского Союза. Турция еще более 20 лет назад получила официальный статус кандидата в ЕС.
О том, что Турция до сих пор ожидает своего присоединения к Европейскому Союзу, Реджеп Эрдоган заявил во время обращения к членам возглавляемой им "Партии справедливости и развития". Его цитирует агентство Anadolu.
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Выполните обещания, данные Анкаре, начиная с полноправного членства в Евросоюзе и до темы мигрантов. Это позволит совместно и максимально эффективно продвигать сотрудничество,
– обратился турецкий президент к ЕС.
По его словам, Турция видит себя неотъемлемой частью Европы. Кроме того, Эрдоган подчеркнул, что в качестве важных партнеров для сотрудничества Турция рассматривает как Европу, так и Азию.
Какова позиция Евросоюза
Еще раньше руководительница Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз и Турция всегда будут соседями и близкими партнерами, но разногласия между Брюсселем и Анкарой "в последнее время только растут".
В Евросоюзе говорят, что Турция отдаляется от ЕС, серьезно отступая в области демократии, верховенства права, фундаментальных прав и независимости судебной власти.
Кроме того, Европейская комиссия в своем докладе утверждала, что переговоры о вступлении Турции в 2018 и 2019 годах "фактически зашли в тупик".
Коротко о евроинтеграции Турции:
- Турция подала формальную заявку в ЕС еще в 1987 году, когда он назывался Европейским экономическим сообществом. Чтобы получить статус кандидата в ЕС государству понадобилось целых 12 лет. Это произошло в 1999 году.
- Впрочем, Европейский Союз во многом выступает против вступления Турции. Среди причин есть нерешенные вопросы курдов, войны с соседями, в частности в Сирии, а также вопросы северного Кипра.
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