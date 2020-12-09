Правительство Турции отказалось покупать вакцину от коронавируса, которую изготовили в России. Все потому, что препарат не соответствует условиям "хорошей лабораторной практики".

Что заявили в Турции

Российская вакцина "Спутник V" не получит лицензию в Турции. Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, информирует Тr.sputnik.

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Россия не смогла соблюсти требования GLP, означающие надлежащую лабораторную практику. Поэтому ВОЗ и весь мир не смогли приобрести эту вакцину. Эта вакцина также не может получить у нас лицензию. Это вне нашей сферы интересов,

– сказал министр.

Что известно о российской вакцине от COVID-19

Вакцина "Спутник V" имеет лишь временную регистрацию, которую выдал Минздрав России 11 августа.

Препарат не прошел третьей фазы испытаний, а полноценных результатов предыдущей фазы не опубликовали до сих пор.

Ученые из разных стран мира раскритиковали российскую вакцину.

Президент России Владимир Путин заявлял, что их препарат якобы "способен формировать стойкий иммунитет к коронавирусу".

Обратите внимание! Турция подписала контракт о закупке 50 миллионов доз вакцины у китайской компании Sinovac Biotech Ltd. Государство планирует начать вакцинацию уже в декабре. Первыми лекарство получат медики. Кроме того, турецкое правительство планирует обеспечить доставку 25 миллионов доз вакцин от Pfizer и BioNTech.