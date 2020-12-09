Турция не будет покупать российскую вакцину против COVID-19
Правительство Турции отказалось покупать вакцину от коронавируса, которую изготовили в России. Все потому, что препарат не соответствует условиям "хорошей лабораторной практики".
Что заявили в Турции
Российская вакцина "Спутник V" не получит лицензию в Турции. Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, информирует Тr.sputnik.
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Россия не смогла соблюсти требования GLP, означающие надлежащую лабораторную практику. Поэтому ВОЗ и весь мир не смогли приобрести эту вакцину. Эта вакцина также не может получить у нас лицензию. Это вне нашей сферы интересов,
– сказал министр.
Что известно о российской вакцине от COVID-19
- Вакцина "Спутник V" имеет лишь временную регистрацию, которую выдал Минздрав России 11 августа.
- Препарат не прошел третьей фазы испытаний, а полноценных результатов предыдущей фазы не опубликовали до сих пор.
- Ученые из разных стран мира раскритиковали российскую вакцину.
- Президент России Владимир Путин заявлял, что их препарат якобы "способен формировать стойкий иммунитет к коронавирусу".
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