Турция завершила судебный процесс над подозреваемыми в подготовке переворота в 2016 году. Четыре года назад попытка военных захватить власть только усилила позиции Эрдогана.

В 2016 году на авиабазе Акинджи лидеры попытки свергнуть власть Реджепа Эрдогана отдали приказ самолетам, вертолетам и армии атаковать и взять под контроль ключевые цели. Но неудачно, и теперь 475 людям вынесли различные приговоры, обвинив в гибели 250 человек. На скамье подсудимых – военные и гражданские. Новость появилась в четверг, 26-го ноября. 24 канал разбирался, что означает громкий суд в Турции.

Забытое нападение и что было дальше



Четыре года назад в Турции пытались свергнуть власть силой / Фото EUObserver

Расследования, массовые увольнения, задержания и аресты (тех, кто не успел или не захотел покинуть страну – 24) начались сразу после провала попытки переворота. Они длились долгих четыре года и фокусировались на главных "идеологах" и исполнителях. Включая генералов вооруженных сил и пилотов самолетов-истребителей.

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Многие считают, что переворот мог спланировать сам Эрдоган, чтобы усилить свою тогда еще не такую крепкую власть. Массовость репрессий и преследования оппозиции поколебала демократию и правосудие в стране, пишет NYT.

За это время были задержаны около 100 тысяч человек, уволены с работы – 150 тысяч турок, преимущественно государственных служащих. Было проведено 289 судов, на которых осудили 4 154 человек, 2 500 – на пожизненное без права выхода. Юристы критиковали применение массовых процессов против тех, кто имел лишь касательное отношение к попытке свержения власти.

Четверо гражданских – Кемаль Батмаз, Хакан Чичек, Харун Бинис и Нуреттин Оруч – были признаны виновными в организации атак с авиабазы Акинджи. Высшее военное руководство, включая тогдашнего главу штаба Хулуси Акара (сейчас он министр обороны – 24), всю ночь удерживалось в качестве заложников. Ранее, его пытались "завербовать" для участия в восстании.

Военные объясняли, что якобы выполняли приказы Фетхуллы Гюлена – исламского теолога, который долгое время живет в США. Батмаз, Бинис были неподалеку от Акинджи и объясняли это тем, что"смотрели на недвижимость". Их аргументы были отклонены.



Фетхулла Гюлен – личный ворог Эрдогана / Колаж Medyascope

Эрдоган считает его своим врагом и "мозгом" неудачной операции. А тех, кто его поддерживает, теперь называют "гюленистами". Организацию FETÖ считают террористической.

И, конечно, ее членов преследуют. Гюлен сам получил обвинение, Анкара пыталась добиться от Штатов его выдачи всю каденцию Трампа, но неудачно. А дальше отношения между двумя странами серьезно ухудшились.

Шесть дел, включая Гюлена и координатора Адиля Оксюза, были выделены в отдельное производство, потому что эти люди находятся за пределами Турции.

Оксюз и указанные выше гражданские планировали попытку свергнуть Эрдогана несколько месяцев на вилле в Анкаре, заявили прокуроры. Командир базы Акинджи, бригадный генерал Хакан Эврим, помогал заговорщикам. Организацию тогда называли "Совет мира внутри страны".

Большинство тех, кто предстал перед судом, опровергали свое участие в незаконном свержении власти. А основные слушания проводили в специально построенном зале в тюрьме строгого режима Синкан в Анкаре.

Осужденные пилоты и пожизненное наказание



После ареста обвиняемых показательно провели парадом / Фото Balkan Insight

Суд отправил за решетку одного из наиболее известных турецких военных – бригадного генерала Бекира Эркана Вана, экс-командира авиабазы НАТО Инджирлик (там США до сих пор держат свое ядерное оружие – 24).

Он якобы приказал топливным самолетам заправлять истребители F-16, которые бомбили Анкару 15 июля с 23:18 по местному времени. Они были загружены бомбами за день до даты нападения, под прикрытием операции против террористов.

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Об этом рассказал один из пилотов во время слушаний. Эркан Ван обратился к США через свою базу относительно политического убежища, но ему отказали. По меньшей мере 10 пилотов, которые бомбили Парламент и два полицейских участка, получили пожизненные сроки, еще и несколько.

А что по доказательствам? Среди доказательств были записи их разговоров с вышкой с описанием действий, видео, как офицеры ходят по базе в форме и с оружием. Пилоты говорили о своих планах ударить по Парламенту, управлению полиции в столичном районе Гельбаши и спецназовцам.

Оксюз сказал нам: Эрдогана должны были похитить из Стамбула и забрать на военный корабль, главу правительства и министра внутренних дел схватить с участием спецназовцев. Должны были также забрать главу разведки,

– рассказал на суде генерал Хакан Бийик.

Неудача, по его словам, не рассматривалась как вариант. Плана действий на случай провала не было. Тем, что они лишь выполняли приказы, большинство и защищалось. Некоторые угрожали суду и отказывались видеть себя на видео.



​Каракуша считают одним из военных лидеров мятежа / Фото Takvim

Подполковника Хакана Каракуша обвинили в управлении F-16, тогда как двоим капитанам ВВС – в передаче приказов пилотам об атаке. Один из них – Муслим Мацит, которого судили за убийство бомбой 15 человек возле президентского комплекса, сообщает The Daily Sabah. Самолеты, по мнению суда, на цели наводил Мустафа Метэ Кайсугуз.

Каракуш – муж дочери генерала Акина Озтюрка, которого осудили еще в 2019 году. Его считают одним из ключевых военных лидеров попытки переворота.

Финальные приговоры Суд сфокусировался на ответственности за 77 из 250 убитых. А значит, 19 человек ( 15 офицеров и четверо гражданских) на скамье подсудимых получили: пожизненный приговор без права помилования; 77 пожизненных за убитых, плюс по одному из-за угрозы жизни президента и подрыва Конституции. Еще 2200 человек получили тогда ранения. В целом, всю свою дальнейшую жизнь за решеткой проведет 291 человек. Еще 46 – с возможностью условно-досрочного освобождения. 80 человек были оправданы, все остальные получили меньшие сроки.

Несмотря на первоначальные заявления о пытках, всем обвиняемым разрешили выступить с объяснениями и ответами. Иногда это продолжалось днями. Многие из них уже думали о подаче в ЕСПЧ.

"Эту защиту для Евросуда формировали с самого начала, поэтому суд сделал все, чтобы разбирательство было справедливым, – сказал NYT Мехмет Алагоз, руководитель платформы судебных разбирательств переворота 15 июля. – Было 475 подсудимых, сотни свидетелей. Все получили время высказаться. Суд шел 3,5 года". Из них большинство – под стражей до приговора суда.

Это был один из самых масштабных судебных процессов в истории Турции, только материалы заняли 4 658 страниц.

Родные жертв поддерживают приговоры

Возле суда собралась большая толпа из людей, которые либо потеряли родных, либо же пережили нападение сами. Например, там была депутат парламента Турции от Партии справедливости и развития Лейла Шахин Уста. Она была в здании, когда ее атаковала авиация вместе с другими своими коллегами. Они все равно зачитали заявление о недопустимости переворота.

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Бигюль Бичинчи потеряла отца и сама была ранена во время расстрела толпы. Тогда ей было всего 16 лет. "Так же, как мой отец не вернется, они никогда не должны покинуть тюрьму", – заявила она информационному агентству Ihlas.

Участие гражданских, более того, даже управление армией с гражданской стороны – очень редкое явление в современной Турции. Раньше армия как-то сама свергала власть. Судебные процессы и аресты по делу еще продолжаются. В ближайшее время могут закончить еще 10 заседаний. Впрочем, самый большой еще впереди – там будут судить 521 обвиняемого из президентской гвардии.