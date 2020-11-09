Турция отказалась использовать в производстве военные ударные беспилотники Bayraktar двигатели ТВ2 украинского производителя "Мотор Сич". Военные предпочли двигатель производства дочерней компании Turkish Aerospace Industries.

Технический директор Bayraktar Сельчук Байрактар поделился видеоматериалами по испытаниям двигателя. Об этом сообщили на сайте Global Defense Corp.

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Особенности нового двигателя

Он отметил, что это не прототип, а двигатель массового производства.

Новый двигатель, сделанный TUSAS Engine Industries, имеет самые высокие показатели эффективности в своем классе во всем мире,

– сказал Байрактар.

Заметьте! Ранее эксвицепремьер-министр Павел Розенко заявил, что "Мотор Сич" – пример двойных стандартов и показатель ненадежности Украины как партнера в международных отношениях.

Почему Турция меняет двигатели

Турция переходит на использование двигателей собственного производства из-за внешнего политического давления. Также из-за того, что разные страны ввели эмбарго на поставки военных технологических решений:

Канада официально объявила, что прекратила выдавать разрешения на экспорт вооружений для Турции, поскольку эти технологии могут быть использованы Анкарой в военном конфликте между Арменией и Азербайджаном;

официально объявила, что прекратила выдавать разрешения на экспорт вооружений для Турции, поскольку эти технологии могут быть использованы Анкарой в военном конфликте между Арменией и Азербайджаном; США начали блокировать экспорт двигателей Honeywell.

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