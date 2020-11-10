Турция хочет контролировать перемирие в Нагорном Карабахе. Ранее о том, что в регионе будут, кроме российских, еще и турецкие миротворцы заявил Азербайджан. В Армении говорят, что информация не соответствует действительности, так как об участии Турции в подписанном соглашении ничего не говорится.

Об участии Турции в соглашении речь не идет

Сейчас в Анкаре не сообщают, как именно будут контролировать события в Карабахе. О намерениях Турции рассказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, информирует turkgun.com.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее сообщал, что в проблемном регионе будут еще турецкие миротворцы.

В Ереване и Москве такими заявлениями азербайджанского президента удивлены, так как в соглашении, которое подписали Владимир Путин, Никол Пашинян и сам Алиев, ни слова о Турции нет.

Главное о присутствии миротворцев в Нагорном Карабахе:

Миротворческий контингент России развернут вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора.

В Карабахе будут находиться 1960 военных, вооруженнын стрелковым оружием. Также в регионе будет около 90 бронетранспортеров и 380 единиц спецтехники.

Российские миротворцы будут находиться в Нагорном Карабахе в течение 5 лет. Однако, вероятно, что этот срок могут продлить.

Пока миротворцы будут разворачивать позиции, армяне должны вывести с указанных территорий войска.

Сейчас в Нагорный Карабах уже вылетели около 10 самолетов с российскими военными. Всего таких самолетов будет 22.

Что известно об историческом соглашении по Нагорному Карабаху? Соглашение между Азербайджаном, Арменией и Россией подписали поздно ночью 9 ноября. Начали действовать договоренности с полуночи 10 ноября. В Армении договор восприняли как капитуляцию. В Ереване вспыхнули протесты. Соглашение между Азербайджаном, Арменией и Россией подписали поздно ночью 9 ноября. Начали действовать договоренности с полуночи 10 ноября. В Армении договор восприняли как капитуляцию. В Ереване вспыхнули протесты.

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