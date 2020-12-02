Государственный секретарь США Майк Помпео обвинил Турцию в подрыве единства НАТО. В частности, он отметил ее "провокационные действия в Восточном Средиземноморье, Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе".

Громкое заявление Помпео по Турции

Такие слова он произнес на встрече министров иностранных дел стран НАТО. Проходило мероприятие в режиме видеоконференции. Об этом сообщила Афинское Македонское агентство новостей (AMNA) со ссылкой на греческие дипломатические источники.

Кстати Войну в Карабахе остановили Турция и Россия, – Эрдоган

По данным ресурса, Помпео заявил, что Турция выступает против принципов и функционирования Североатлантического альянса, тем самым подрывая его единство.

По данным наших дипломатических источников, госсекретарь США указал на провокационные, как он сказал, действия Турции в Восточном Средиземноморье, Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе,

– говорится в сообщении.

А относительно взаимоотношений между Грецией и Турцией, "согласно тем же дипломатическим источникам, Помпео подчеркнул, что механизм деэскалации, который не работает по вине Турции, следует перезапустить".

Обратите внимание Турция против Франции: между странами обострилось политическое противостояние

Что этому предшествовало