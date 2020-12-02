Турция подрывает единство НАТО: неожиданная заявление госсекретаря США Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео обвинил Турцию в подрыве единства НАТО. В частности, он отметил ее "провокационные действия в Восточном Средиземноморье, Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе".
Громкое заявление Помпео по Турции
Такие слова он произнес на встрече министров иностранных дел стран НАТО. Проходило мероприятие в режиме видеоконференции. Об этом сообщила Афинское Македонское агентство новостей (AMNA) со ссылкой на греческие дипломатические источники.
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По данным ресурса, Помпео заявил, что Турция выступает против принципов и функционирования Североатлантического альянса, тем самым подрывая его единство.
По данным наших дипломатических источников, госсекретарь США указал на провокационные, как он сказал, действия Турции в Восточном Средиземноморье, Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе,
– говорится в сообщении.
А относительно взаимоотношений между Грецией и Турцией, "согласно тем же дипломатическим источникам, Помпео подчеркнул, что механизм деэскалации, который не работает по вине Турции, следует перезапустить".
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Что этому предшествовало
- Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил об ухудшении отношений с США.
- Причина этого – позиция Вашингтона по поставкам в Турцию российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Также сказалось исключения страны из программы по производству истребителей F-35.
- В то же время Чавушоглу отметил, что отношения между Турцией и Россией основаны на общих интересах и взаимном уважении, а их развитие сохраняет положительный курс.
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