Турция завершила строительство 81-километровой стены на границе с Ираном
Турция закончила строительство 81-километровой стены вдоль восточной границы с Ираном. Ее начали строить в 2017 году.
Такую информацию отметил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Об этом он сообщил в своем твиттере.
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Строительство закончили
По его словам, реализация проекта заняла 2 года из-за сложных условий рельефа, которые замедляли работы строительства стены.
Завершен проект по строительству 81-километровой защитной стены на границе Агры – Иран,
– отметил министр.
Как выглядит стена
Стену построили из большого количества бетонных блоков шириной 2 метра и высотой 3 метра. Каждый такой фрагмент стены весит 7 тонн.
Возведение стены и усиление охраны границы должно улучшить ситуацию с безопасностью на ней.
Стена между Турцией и странами-соседями: кратко
- Турция принимала усиленные меры безопасности на границе с Сирией и Ираком в последние годы для предотвращения незаконного пересечения границы.
- В частности Анкара построила 330 километров стены вдоль границ с обеими странами и перебросила на границу с Сирией гаубицы с целью укрепления потенциала пограничных воинских частей.
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