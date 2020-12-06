Турция закончила строительство 81-километровой стены вдоль восточной границы с Ираном. Ее начали строить в 2017 году.

Такую информацию отметил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Об этом он сообщил в своем твиттере.

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Строительство закончили

По его словам, реализация проекта заняла 2 года из-за сложных условий рельефа, которые замедляли работы строительства стены.

Завершен проект по строительству 81-километровой защитной стены на границе Агры – Иран,

– отметил министр.

Şükür

Ağrı-İran sınırında 81 kilometrelik Güvenlik Duvarı Projesi sona erdi... pic.twitter.com/oMoI2Hz1mI — Süleyman Soylu | Maske Mesafe️ Temizlik (@suleymansoylu) December 4, 2020

Как выглядит стена

Стену построили из большого количества бетонных блоков шириной 2 метра и высотой 3 метра. Каждый такой фрагмент стены весит 7 тонн.

Отметим! Общая протяженность турецко-иранской границы составляет 534 километра.

Возведение стены и усиление охраны границы должно улучшить ситуацию с безопасностью на ней.

Стена между Турцией и странами-соседями: кратко