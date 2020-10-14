Эрдоган предлагает путь к решению проблемы войны за Нагорный Карабах: провести четырехсторонние переговоры с участием Азербайджана, который поддерживает Турция, и Армении, которую поддерживает Россия.

Об этом рассказали в информационном агентстве Интерфакс-Украина 13 октября.

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Турция считает, что минская группа исчерпала себя, ведь 30 лет не смогла предложить ничего, что урегулировало бы ситуацию на Нагорном Карабахе. Поэтому самое время отыскать новый механизм.

Поскольку Россия находится на стороне Армении, а мы, Турция, поддерживаем Азербайджан, давайте встретимся вчетвером, чтобы обсудить решение всех проблем,

– заявил представитель президента Турции Ибрагим Калин.

Азербайджан, к слову, в сентябре 2020 стал главным импортером военной техники из Турции. Россия же продавала оружие и Армении, и Азербайджану, но именно первая является членом военного блока, созданного Кремлем.

Война за Нагорный Карабах: коротко

Азербайджан потерял контроль над территорией Нагорного Карабаха и семи своих районов в начале 90-х после развала СССР и вооруженного конфликта с Арменией. С тех пор эти земли контролируют армяне, они там и составляют большинство населения.

Мирный процесс продолжается действительно 30 лет – при посредничестве минской группы ОБСЕ, созданной в 1992. Туда вовлечены Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями являются Россия, Франция и США.