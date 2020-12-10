Турция угрожает ЕС ответными санкциями из-за конфликта в Средиземноморье
В Турции утверждают, что план Евросоюза ввести санкции даст обратные результаты. Кроме того, это якобы осложнит достижение соглашения по греко-турецкому конфликту в Средиземноморье.
ЕС должен не допустить введения санкций. Об этом заявил главный советник президента Турции Ибрагим Калин, сообщает The Guardian.
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Калин попросил ЕС, чтобы его порядок дня не был "захвачен одной или двумя странами". Вероятно, советник имел в виду Грецию, Кипр и Францию, ведь эти страны настаивают на введении санкций.
Санкции не действуют. Произойдет обратный эффект,
– убеждает Калин.
По словам советника, в таком случае "все проигрывают".
Что известно о конфликте
- В конце октября Турция расширила разведку полезных ископаемых на спорном с Грецией и Кипром шельфе.
- В Греции возмутились такими действиями и пообещали подать жалобу.
- ЕС намерен наложить санкции на часть турецких компаний и лиц, ответственных за бурение в спорных водах Средиземного моря.
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