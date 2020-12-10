В Турции утверждают, что план Евросоюза ввести санкции даст обратные результаты. Кроме того, это якобы осложнит достижение соглашения по греко-турецкому конфликту в Средиземноморье.

ЕС должен не допустить введения санкций. Об этом заявил главный советник президента Турции Ибрагим Калин, сообщает The Guardian.

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Калин попросил ЕС, чтобы его порядок дня не был "захвачен одной или двумя странами". Вероятно, советник имел в виду Грецию, Кипр и Францию, ведь эти страны настаивают на введении санкций.

Санкции не действуют. Произойдет обратный эффект,

– убеждает Калин.

По словам советника, в таком случае "все проигрывают".

Что известно о конфликте