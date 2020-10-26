Турецкая сторона выразила заинтересованность достройкой второго экземпляра крупнейшего в мире транспортного самолета Ан-225 "Мрия". Сейчас ожидаются переговоры экспертов по этому вопросу.

Представители Турции обсудили эту тему во время переговоров между Владимиром Зеленским и Реджепом Эрдоганом в Анкаре, 16 октября. Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, передает Интерфакс-Украина.

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По его словам, стало неожиданностью, что во время визита украинская сторона коснулась вопроса достройки второй "Мрии" с президентом Турции.

Даже несмотря на ту сумму, сколько я сказал это будет стоить, турецкая сторона сказала, что продолжим обсуждать,

– отметил Уруский.

Он отметил, что "Мрию" можно достроить и теоретически, и практически.

Также вице-премьер-министр отметил, что говорится и о возможности закупки среднего транспортного самолета Ан-178, ведь Турция продемонстрировала заинтересованность в стратегических транспортных самолетах.

Что известно о сверхтяжелом Ан-225 "Мрия"

Ан-225 является самым тяжелым грузоподъемным транспортным реактивным самолетом, который когда-либо поднимался в небо. Кодовое имя НАТО – "Казак".

Размах крыльев авиасудна – почти 90 метров, что соизмеримо с длиной футбольного поля. Максимальная снаряженная масса – 640 тонн. Самолет может брать на борт 250 тонн груза.

Всего на счету Ан-225 "Мрия" – более 240 мировых рекордов. Украинский самолет транспортировал самые тяжелые и самые большие грузы в истории авиации.

Момент взлета самолета "Мрия": видео

Второй экземпляр самолета планируется достроить на серийном заводе "Антонов" при наличии финансирования. В апреле 2019 года представители предприятия сообщили президенту Украины, что "в металле" есть второй самолет, похожий на Ан-225.

Его достройку еще в 2012 году оценивали в 460 миллионов долларов со старыми аналоговыми технологиями. Поэтому на сегодня для грузовых перевозок нецелесообразно достраивать транспортный самолет.